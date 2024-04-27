Вячеслав Колосков: «Кубок повозили по регионам – неплохо. Но я на исполкоме говорил, что нужно вернуть финал именно в «Лужники», на главный стадион страны» 

Теги Лужники премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Вячеслав Колосков стадионы Футбол

Вячеслав Колосков оценил решение провести Суперфинал Фонбет Кубка России в «Лужниках».

«Если вы посмотрите на историю, то раньше финал Кубка всегда проводился в «Лужниках». В СССР и сразу после в регламенте было записано, что финал проводится именно в Москве на главной арене страны. 

Была серьезная и долгая реконструкция «Лужников», и тогда Кубок повозили по регионам, что тоже неплохо. Но я на исполкоме говорил, что нужно вернуть финал Кубка именно в «Лужники», на главный стадион страны», — сказал почетный президент РФС.

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3 комментария
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И опять наблюдать пустые трибуны, лишь бы только дать заработать руководителям никому не нужного и простаивающего пустым стадиона .
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