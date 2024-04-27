Вячеслав Колосков: «Кубок повозили по регионам – неплохо. Но я на исполкоме говорил, что нужно вернуть финал именно в «Лужники», на главный стадион страны» 

Вячеслав Колосков оценил решение провести Суперфинал Фонбет Кубка России в «Лужниках».

« вы посмотрите на историю, то раньше финал Кубка всегда проводился в «Лужниках». В СССР и сразу после в регламенте было записано, что финал проводится именно в Москве на главной арене страны.

Была серьезная и долгая реконструкция «Лужников», и тогда повозили по регионам, что тоже неплохо. Но я на исполкоме говорил, что нужно вернуть финал Кубка именно в « », на главный стадион страны», — сказал почетный президент РФС.