Самир Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Месси и Роналду, если бы относились к делу серьезно»

Теги Самир Насри Криштиану Роналду Сборная Бразилии по футболу МЛС Роналдиньо Лионель Месси Роналдо высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Самир Насри включил бывших бразильских звезд в число самых талантливых игроков.

«На своем пике, если говорить о чистом таланте и если бы они серьезно относились к делу, Роналдо и Роналдиньо затмили бы Лионеля Месси и Криштиану Роналду», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в эфире Twitch-канала Aminematue.

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25 комментариев
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Кокорин затмил бы Месси и Роналду, если бы относился к делу серьезно.
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Если бы да ка бы в футболе не котируется.
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Роналдо и Роналдиньо и есть более классные игроки, чем Роналду.
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Зубастик - любимый игрок, но тут скорее травмы. Хотя и режим тоже. Роналдиньо - второй любимый игрок, вот тут точно отношение к делу сыграло. Эти ребята творили настоящую магию, за это их любят и помнят до сих пор.
Такие шоу выдавали...
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Рональдиньо уж 100%. более технически одаренного футболиста не видел
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После крестов словить рецидив - 90%. Роналдиньо был кайфарик, гол с Челси феномен, он был лучший на планете и будет, жалко , что на пару матчей.
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Роналдиньо до сих пор никто не может затмить в одном - удовольствии, которое он получал от игры в футбол. Этого сейчас очень не хватает - все нацелены на физику, подсчитываю xG. Магию вытесняет прагматика.
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Роналдиньо реально божил. Если кто и был инопланетный, то это он. Месси просто универсальный солдат без особого супер скилла. Рон просто маньяк трудоголик недостижимого уровня. Вот кстати ему бы чуть магии - он бы богом стал.
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Ответ Mur89
Школота не застала пик Криштиану и делает вывод об его игре по чемпионату Саудовской Аравии
У тебя есть основания называть юзеров школотой?
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Ответ Pato07
Нет конечно
Школота не застала пик Криштиану и делает вывод об его игре по чемпионату Саудовской Аравии
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Ответ Мохнатый55
Роналдо и Роналдиньо и есть более классные игроки, чем Роналду.
Нет конечно
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Ответ Domian
Если бы да ка бы в футболе не котируется.
Это точно. А таланты прокакавшие себя всегда были и будут. Сразу в голову приходят Балотелли и Адриано
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И больше числа Грэма тоже есть числа.
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База. Даже игра Роналдиньо за бчк не мешала восхищаться им. Вскормленный гормонами арг даже близко не стоит с пиковым Рони.
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Речь идёт про чистый талант, а не то, чего добились по итогу. Поэтому 100% Роналдо и Ронни более одаренные. Говорю это как человек, который видел игру всех вышеперечисленных. ИМХО
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Другое врн, другая жизнь. В любом случае это великие игроки
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Если бы ка бы не катит….Месси и Роналду это Эвересты своей работы…они 17 лет держат уровень…если так рассуждать,то Аршавин тоже мог бы играть долго и еще лучше многие годы,но……..
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На счет толстого не знаю, но пик Роналдиньо пришелся как раз на первые годы Роналду в большом футболе. И знаете что? Мы смотрели видео с финтами Роналду также активно как видео с Роналдиньо. А потом передавали эти нарезки по блютузу.

В целом, уже тогда Роналду вызывал большой ажиотаж, и в тени Роналдиньо он не был, все понимали, что этот парень, это будущее футбола. Хотя он и тогда уже был вполне заметной частью настоящего футбола.

Да и не было тогда в футболе зацикленности на 1-2 футболистах как сейчас. Да, был Роналдиньо, но были и Зидан, Недвед, Фигу, Шева, Анри, среди молодых Роналду и Руни. Эт щас стало модных хайповать пару футболистов, искусственно создавая какие-то дуэли.
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Да нормально сейчас Роналдо. За Ростов вон забивает, старается.
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Если бы у бабушки были яйца, то она была бы дедушкой
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Месси лучше даже по чистому таланту. Хотя пиковый Рональдиньо бог.
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Роналдиньо уже к 26 годам взял все возможные командные и личные титулы и просто забил на футбол. Тот случай, когда выиграть всё слишком рано всё идет во вред.
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Роналду и Роналдиньо и так стали мировыми звездами, со своими достижениями и искрометной игрой. Месси и Рон это уже другое поколение, свое соперничество
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