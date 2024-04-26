Самир Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Месси и Роналду, если бы относились к делу серьезно»

Самир Насри включил бывших бразильских звезд в число самых талантливых игроков.

«На своем пике, если говорить о чистом таланте и если бы они серьезно относились к делу, и затмили бы и », – сказал бывший полузащитник сборной Франции в эфире Twitch-канала Aminematue.