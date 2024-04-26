Самир Насри: «Роналдо и Роналдиньо затмили бы Месси и Роналду, если бы относились к делу серьезно»
Самир Насри включил бывших бразильских звезд в число самых талантливых игроков.
«На своем пике, если говорить о чистом таланте и если бы они серьезно относились к делу, Роналдо и Роналдиньо затмили бы Лионеля Месси и Криштиану Роналду», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в эфире Twitch-канала Aminematue.
Такие шоу выдавали...
В целом, уже тогда Роналду вызывал большой ажиотаж, и в тени Роналдиньо он не был, все понимали, что этот парень, это будущее футбола. Хотя он и тогда уже был вполне заметной частью настоящего футбола.
Да и не было тогда в футболе зацикленности на 1-2 футболистах как сейчас. Да, был Роналдиньо, но были и Зидан, Недвед, Фигу, Шева, Анри, среди молодых Роналду и Руни. Эт щас стало модных хайповать пару футболистов, искусственно создавая какие-то дуэли.