«Я не хочу, чтобы моя женщина ходила в открытой одежде в ночные клубы. Это абьюз?» Тигиев об отношениях с девушками

Игрок «Тандема» Георгий Тигиев рассказал о сложностях в отношениях с девушками.

– Твоя карьера похожа на американские горки: то подъем и запредельная мотивация, то – отчаяние и нежелание бороться. Что это? Особенность характера?

– Да. В этом я похож на маму. Я очень сложный человек, с переменчивым и паршивым характером. Особенно это проявляется в отношениях с противоположным полом.

– В плане? Ты абьюзер?

– Я так ненавижу эти модные слова (смеется). Просто в отношениях я люблю все контролировать. Если я не хочу, чтобы моя женщина ходила в открытой вызывающей одежде и в какие-то ночные клубы, почему нужно сразу обзывать это абьюзом? Для меня это нормально. У меня есть принципы, – отметил экс-защитник «Спартака».

В апреле Тигиев присоединился к «Тандему», участвующему в пятом сезоне Winline Медиалиги.