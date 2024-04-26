«Я не хочу, чтобы моя женщина ходила в открытой одежде в ночные клубы. Это абьюз?» Тигиев об отношениях с девушками

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Тигиев Winline Медиалига ФК Тандем Медиафутбол

Игрок «Тандема» Георгий Тигиев рассказал о сложностях в отношениях с девушками.

– Твоя карьера похожа на американские горки: то подъем и запредельная мотивация, то – отчаяние и нежелание бороться. Что это? Особенность характера?

– Да. В этом я похож на маму. Я очень сложный человек, с переменчивым и паршивым характером. Особенно это проявляется в отношениях с противоположным полом.

– В плане? Ты абьюзер?

– Я так ненавижу эти модные слова (смеется). Просто в отношениях я люблю все контролировать. Если я не хочу, чтобы моя женщина ходила в открытой вызывающей одежде и в какие-то ночные клубы, почему нужно сразу обзывать это абьюзом? Для меня это нормально. У меня есть принципы, – отметил экс-защитник «Спартака».

В апреле Тигиев присоединился к «Тандему», участвующему в пятом сезоне Winline Медиалиги.

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37 комментариев
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Я не хочу видеть новости про этого Пуйоля с Алиэкспресса. Это абьюз?
+63
0
+63
Спорц офигевает)) Какой-то ноунейм на хайпе несет всякую хрень? То он пишет, что на телок в клубах спустил все бабки, а щас праведником заделался?? Одним словом, футболист.
+53
-3
+50
"Жена пусть дома сидит, пока я под алкоголем и наркотой с другими девчонками в клубе развлекаюсь... Ей точно нечего делать в клубе."
+21
0
+21
Почему эта новость жирным выделена ????
+12
0
+12
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я не хочу видеть новости про этого Пуйоля с Алиэкспресса. Это абьюз?
"Пуйоль с Алиэкспресса" 😁👍
+12
-1
+11
Так все просто - выбери девушку, которая не ходит по ночным клубам.
+8
0
+8
Тигиев даже свой кошелек не мог контролировать, за кем он собрался контроль устраивать в отношениях?)
+7
0
+7
В этом я похож на маму. Я очень сложный человек, с переменчивым и паршивым характером...
.
И самое обидное, что не я в этом виноват… Предки. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы и праматери. Они вели себя при жизни как свиньи, а мне приходится отвечать.(с)
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Ответ Tigo_Volchara93
Почему эта новость жирным выделена ????
какая новость, такой и шрифт
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хз кто это, но он обычный потребленец
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Пусть ходит в клубы, но только в хиджабе.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я не хочу видеть новости про этого Пуйоля с Алиэкспресса. Это абьюз?
предлагаю ваще про волосатых ничего не писать
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Да никакой это не арбуз. Просто договариваешься со своей женщиной о правилах игры на берегу и вэлком. У каждого свой взгляд на отношение полов.
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Ответ Artuom Batishev
Правила должны быть одинаковы для обоих. Если кто-то один из пары не согласен - незачем вообще создавать такую пару.
Типа равноправие?
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Ответ Amalfitano
Господи, что ты несёшь?))
Прочитай свое сообщение перед моим.
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Ответ Петрович
"Жена пусть дома сидит, пока я под алкоголем и наркотой с другими девчонками в клубе развлекаюсь... Ей точно нечего делать в клубе."
Классика
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Ответ nick-basil
Это средневековое развитие. Девушка вольна ходить куда угодно и в чем угодно. А этот умник должен ехать обратно в свое село
Куда угодно, ладно, но в чём угодно?
"Не перегибай палку"
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я не хочу видеть новости про этого Пуйоля с Алиэкспресса. Это абьюз?
Раз ты не хочешь, значит публиковать они не должны (но ты прав)
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Ответ obseru
Типа равноправие?
Нет. Типа правильное отношение к своему партнёру. Ты не имеешь права что-то запрещать партнёру, если при этом самому себе ты это же разрешаешь.
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Ответ Amalfitano
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Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
Правила должны быть одинаковы для обоих. Если кто-то один из пары не согласен - незачем вообще создавать такую пару.
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Человек сам признает, что у него паршивый характер. Дальше уже не так уж и важно, что он требует от своих близких и как у него складываются с ними отношения.
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ну это в деревню тогда
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Пока Тигиев балаболит за жизнь, его девушка это самое, в клубе, короче она.
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Это средневековое развитие. Девушка вольна ходить куда угодно и в чем угодно. А этот умник должен ехать обратно в свое село
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