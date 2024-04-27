Линекер о Хавертце в роли ложной девятки: «Он делает это лучше всех, кто играет в этом сезоне, в АПЛ так точно. Он не только опускается глубоко, но и хорошо забегает за спину защитникам»
Гари Линекер похвалил игру Кая Хавертца в «Арсенале».
«Я думаю, что Хавертц очень хорошо играет [в роли ложной девятки]. Очевидно, за последние несколько недель он забил много голов.
Он не просто девятка, которая глубоко опускается и хочет включаться в игру, он также хорошо забегает за спину защитникам. Думаю, это действительно важно для «Арсенала» из-за их манеры игры. Это мешает противникам играть очень высоко, поэтому им приходится отходить, иначе он будет создавать угрозу сзади.
Думаю, он делает это лучше всех, кто играет в этом сезоне, в АПЛ так точно. Особенно в последние несколько месяцев, так как ему потребовалось немного времени, чтобы адаптироваться к игре в «Арсенале», – отметил экс-игрок сборной Англии в подкасте The Two Robbies.
Немецкий полузащитник перешел в «Арсенал» из «Челси» за 60 млн фунтов этим летом.
Во вторник Хавертц сделал дубль в победном матче против «Челси» (5:0). Всего в этом сезоне 24-летний футболист провел 33 игры в АПЛ, забив 11 голов и отдав 5 результативных передач. Полная статистика игрока доступна здесь.