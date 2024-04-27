Фран Гарсия об 1:0 с «Сосьедадом»: «Мы приехали доказать, что Ла Лига должна быть нашей. У нас полуфинал через 4 дня, нужно выложиться на максимум»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Фран Гарсия Арда Гюлер Футбол

Фран Гарсия дал комментарий после победы «Реала» над «Сосьедадом» (1:0).

Арда Гюлер открыл счет на 29-й минуте матча, его гол стал победным.

«Мы приехали на матч готовыми. Приехали доказать, что Ла Лига должна быть нашей.

[Важно] защищать эти цвета, знать, что, выходя на поле, ты должен выложиться на полную за себя, за товарищей по команде и за тех, кто нас поддерживает. Эти три очка значат очень много.

Мы знаем, что у нас состав очень высокого уровня, не только стартовые 11 игроков. Кто бы ни вышел на поле, он отдаст все и может изменить ход игры. Доволен как командным, так и личным уровнем. Мы на шаг ближе к цели.

Если мы играем так надежно в обороне, сохраняя ворота в неприкосновенности, а таких матчей уже 20, то шансы на три очка очень высоки.

Все знают, что у Гюлера особенный талант. Рад за него. Он это заслужил. А теперь отпразднуем. У нас полуфинал через четыре дня, и нужно выложиться на максимум», – сказал защитник «Реала» Фран Гарсия

30 апреля «Реал Мадрид» на выезде сыграет с «Баварией» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

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2 комментария
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Ответ Роман
Реал владеет Ла Лигой. Барса владеет Кубком Гамперса.
Скоро и его будет трудно выиграть!
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Реал владеет Ла Лигой.
Барса владеет Кубком Гамперса.
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