Фран Гарсия об 1:0 с «Сосьедадом»: «Мы приехали доказать, что Ла Лига должна быть нашей. У нас полуфинал через 4 дня, нужно выложиться на максимум»

Фран Гарсия дал комментарий после победы «Реала» над «Сосьедадом» (1:0).

открыл счет на 29-й минуте матча, его гол стал победным.

«Мы приехали на матч готовыми. Приехали доказать, что должна быть нашей.

[Важно] защищать эти цвета, знать, что, выходя на поле, ты должен выложиться на полную за себя, за товарищей по команде и за тех, кто нас поддерживает. Эти три очка значат очень много.

Мы знаем, что у нас состав очень высокого уровня, не только стартовые 11 игроков. Кто бы ни вышел на поле, он отдаст все и может изменить ход игры. Доволен как командным, так и личным уровнем. Мы на шаг ближе к цели.

Если мы играем так надежно в обороне, сохраняя ворота в неприкосновенности, а таких матчей уже 20, то шансы на три очка очень высоки.

Все знают, что у Гюлера особенный талант. Рад за него. Он это заслужил. А теперь отпразднуем. У нас полуфинал через четыре дня, и нужно выложиться на максимум», – сказал защитник «Реала» .

30 апреля « » на выезде сыграет с «Баварией» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.