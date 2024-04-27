Кубо о 0:1 с «Реалом»: «Я забил, в ЛЧ такой гол бы не отменили. «Реалу» повезло, у них был один или два момента за 90 минут. Мы были сильнее»
Такефуса Кубо считает, что судья неверно отменил его гол в ворота «Реала».
«Реал Сосьедад» дома уступил мадридскому «Реалу» (0:1) в матче 33-го тура Ла Лиги.
На 32-й минуте полузащитник Андер Барренечеа отобрал мяч у хавбека Орельена Тчуамени, после чего тот попал к Такефусе Кубо. Японский футболист точно пробил по воротам Кепы Аррисабалаги.
Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за того, что Барренечеа сфолил на Тчуамени, ударив его по ноге.
«Очень жаль. Любой, кто смотрел игру, понимает, что мы заслуживали победы.
Я забил гол, у нас было два или три шанса. Им повезло. За 90 минут у них был один или два момента. Наша команда была сильнее, но главное – результат.
Барренечеа собирался отобрать мяч. Все, что я могу сказать, – игрок (Тчуамени – Sports), потерявший мяч, проспал. В Лиге чемпионов это [гол] точно бы не отменили.
Мы проигрываем дома такие матчи, как сегодня, и это мешает нашему выходу в еврокубки», – сказал полузащитник «Реал Сосьедад».
Сосьедад заслужил гол, но игрой вообще не убедил. Кроме прессинга ничего не показали, только суетились с мячом. А это был второй состав Реала. Против основы даже прессинг бы не помог.
Так что жалобы персонажа в новости понятны. Тем более, что у него ДНК как раз бчк, их кантеру ведь прошел. Этих не спутаешь.
Твой потолок - сосьедад