Кубо о 0:1 с «Реалом»: «Я забил, в ЛЧ такой гол бы не отменили. «Реалу» повезло, у них был один или два момента за 90 минут. Мы были сильнее»

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Хосе Мунуэра Монтеро видеоповторы Такефуса Кубо Орельен Тчуамени Андер Барренечеа Футбол

Такефуса Кубо считает, что судья неверно отменил его гол в ворота «Реала».

«Реал Сосьедад» дома уступил мадридскому «Реалу» (0:1) в матче 33-го тура Ла Лиги

На 32-й минуте полузащитник Андер Барренечеа отобрал мяч у хавбека Орельена Тчуамени, после чего тот попал к Такефусе Кубо. Японский футболист точно пробил по воротам Кепы Аррисабалаги.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за того, что Барренечеа сфолил на Тчуамени, ударив его по ноге.

«Очень жаль. Любой, кто смотрел игру, понимает, что мы заслуживали победы.

Я забил гол, у нас было два или три шанса. Им повезло. За 90 минут у них был один или два момента. Наша команда была сильнее, но главное – результат.

Барренечеа собирался отобрать мяч. Все, что я могу сказать, – игрок (Тчуамени – Sports), потерявший мяч, проспал. В Лиге чемпионов это [гол] точно бы не отменили.

Мы проигрываем дома такие матчи, как сегодня, и это мешает нашему выходу в еврокубки», – сказал полузащитник «Реал Сосьедад».

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34 комментария
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Сказочный. Такой гол могли засчитать только в РПЛ. Был явный удар по ноге.
Сосьедад заслужил гол, но игрой вообще не убедил. Кроме прессинга ничего не показали, только суетились с мячом. А это был второй состав Реала. Против основы даже прессинг бы не помог.
+46
-5
+41
Кубо видимо японец только этнически , но явно не культурно. Какие-то кривляния , апелляции к арбитрам , ну и полностью неадекватная оценка совершенно однозначного судейского решения - выдают в нем скорее каталонца , нежели японца 🤣
+29
-7
+22
Ла Масия дает о себе знать))
+26
-5
+21
его кто-то с барселоновским ДНК укусил?
+12
-3
+9
Поздравляю Реал , хоть и мало бьют , но точно.
+10
-3
+7
Ответ Homelander_666
Сказочный. Такой гол могли засчитать только в РПЛ. Был явный удар по ноге. Сосьедад заслужил гол, но игрой вообще не убедил. Кроме прессинга ничего не показали, только суетились с мячом. А это был второй состав Реала. Против основы даже прессинг бы не помог.
Такой гол могли засчитать и в Ла Лиге запросто, в пользу бчк только. Особенно во времена Негрейры. Гол Месси после того, как Суарес тупо откровенно срубил в ноги Варана и покатил на арга. Или в этом же чемпионате, Ямаль влетает у края штрафной в защитника с явным фолом (соперника уже не помню, не слежу за бчк дотошно), отбирает мячик и тут же забивает.
Так что жалобы персонажа в новости понятны. Тем более, что у него ДНК как раз бчк, их кантеру ведь прошел. Этих не спутаешь.
+11
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+5
Гуляй, кубик
Твой потолок - сосьедад
+6
-2
+4
Ответ ZaSvabody
Ах ты, зайка. Не следишь за "БЧК", но вспомнил все спорные моменты в пользу Барсы за последние 5 лет 😉 Готов даже бывшего игрока Реала облить грязью, лишь бы убедить всех, какая плохая Барселона. И это в матче, к которому Барса вообще отношения не имеет. Видимо очень много боли тебе причинила Барса, поправляйся!
Он перечислил 2 спорных момента которые запомнил, о каких всех за 5 лет ты фантазируешь?
+4
-1
+3
Ответ Hans Castorp
Кубо видимо японец только этнически , но явно не культурно. Какие-то кривляния , апелляции к арбитрам , ну и полностью неадекватная оценка совершенно однозначного судейского решения - выдают в нем скорее каталонца , нежели японца 🤣
Ты описал идеального каталонца.
+8
-6
+2
Ответ ZaSvabody
Ахаха. Барса, вроде, не играла, а Кубо - бывший игрок Реала. Как же болит у вас одно место от 15-летия доминирования Барсы, чтот вы вспоминаете ее под каждой новостью 😂
15-летия доминирования?))) что ты несешь или ты 3-4. пиковых сезона в истории Барсы решили протянуть на 15 лет?
+2
0
+2
Ответ ZaSvabody
Ах ты, зайка. Не следишь за "БЧК", но вспомнил все спорные моменты в пользу Барсы за последние 5 лет 😉 Готов даже бывшего игрока Реала облить грязью, лишь бы убедить всех, какая плохая Барселона. И это в матче, к которому Барса вообще отношения не имеет. Видимо очень много боли тебе причинила Барса, поправляйся!
Все спорные в пользу Барсы за 5 лет? Я тебе могу за этот сезон только напомнить минимум 3
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+2
Так же считают фаны барсы)
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Ну, значит недостаточно сделали для результата. Главное в футболе - забить гол.
+2
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+1
Он в своём уме?!🤷
+2
-1
+1
Ответ Jan Paskel
его кто-то с барселоновским ДНК укусил?
Он был в кантере бчк. Все ясно сразу.
+4
-3
+1
Ответ Hans Castorp
Кубо видимо японец только этнически , но явно не культурно. Какие-то кривляния , апелляции к арбитрам , ну и полностью неадекватная оценка совершенно однозначного судейского решения - выдают в нем скорее каталонца , нежели японца 🤣
Действительно, очень напоминает половину состава Реала в первом матче против сити
0
0
0
Ответ Hans Castorp
Кубо видимо японец только этнически , но явно не культурно. Какие-то кривляния , апелляции к арбитрам , ну и полностью неадекватная оценка совершенно однозначного судейского решения - выдают в нем скорее каталонца , нежели японца 🤣
На взрослом уровне Кубо дольше всего принадлежал Реалу 😂
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Ответ The Evil Within
Он был в кантере бчк. Все ясно сразу.
Так он и в Реале был, правда ни одного матча не сыграл
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Ответ ZaSvabody
Ахаха. Барса, вроде, не играла, а Кубо - бывший игрок Реала. Как же болит у вас одно место от 15-летия доминирования Барсы, чтот вы вспоминаете ее под каждой новостью 😂
Так-то он в Ла Масии 4 года провел, а в Мадриде меньше трех, да и то - по арендам бегал в основном. Так что он причастен к обоим клубам, а в Барсе даже дольше находился
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Ответ Эркинбек Апаканов
Так же считают фаны барсы)
А можно, истинные мадридиста из казахских степей перестанут говорить за фанов Барсы? Я фан Барсы и мне плевать, что говорит ваш бывший игрок Кубо. Если ты в курсе, что он ваш бывший игрок, конечно.
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Хорошо что этого максимально мерзкого типа никогда уже не будет в Реале.
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Хорошо что победили , я думал без мотивации выйдут катать мяч держа в голове ЛЧ
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