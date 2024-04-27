Кубо о 0:1 с «Реалом»: «Я забил, в ЛЧ такой гол бы не отменили. «Реалу» повезло, у них был один или два момента за 90 минут. Мы были сильнее»

Такефуса Кубо считает, что судья неверно отменил его гол в ворота «Реала».

«Реал Сосьедад» дома уступил мадридскому «Реалу» (0:1) в матче 33-го тура .

На 32-й минуте полузащитник отобрал мяч у хавбека , после чего тот попал к . Японский футболист точно пробил по воротам Кепы Аррисабалаги.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за того, что Барренечеа сфолил на Тчуамени, ударив его по ноге.

«Очень жаль. Любой, кто смотрел игру, понимает, что мы заслуживали победы.

Я забил гол, у нас было два или три шанса. Им повезло. За 90 минут у них был один или два момента. Наша команда была сильнее, но главное – результат.

Барренечеа собирался отобрать мяч. Все, что я могу сказать, – игрок (Тчуамени – Sports), потерявший мяч, проспал. В Лиге чемпионов это [гол] точно бы не отменили.

Мы проигрываем дома такие матчи, как сегодня, и это мешает нашему выходу в еврокубки», – сказал полузащитник « ».