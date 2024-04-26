Гюлер забил 2 гола в 3 последних матчах за «Реал». Турок сегодня впервые вышел в старте в Ла Лиге
Арда Гюлер забил два гола в Ла Лиге в трех последних матчах.
Сегодня полузащитник «Реала» впервые вышел в стартовом составе на игру чемпионата Испании и на 29-й минуте замкнул прострел защитника Даниэля Карвахаля. Мадридцы вышли вперед в матче с «Сосьедадом» – 1:0.
Впервые 19-летний турок отметился голом 10 марта – в ворота «Сельты».
Всего у Гюлера 6 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.