Гюлер забил 2 гола в 3 последних матчах за «Реал». Турок сегодня впервые вышел в старте в Ла Лиге

Арда Гюлер забил два гола в Ла Лиге в трех последних матчах.

Сегодня полузащитник « » впервые вышел в стартовом составе на игру чемпионата и на 29-й минуте замкнул прострел защитника . Мадридцы вышли вперед в матче с « » – 1:0.

Впервые 19-летний турок отметился голом 10 марта – в ворота «Сельты».

Всего у 6 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.