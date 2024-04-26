Гюлер забил 2 гола в 3 последних матчах за «Реал». Турок сегодня впервые вышел в старте в Ла Лиге

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Даниэль Карвахаль Арда Гюлер Футбол

Арда Гюлер забил два гола в Ла Лиге в трех последних матчах.

Сегодня полузащитник «Реала» впервые вышел в стартовом составе на игру чемпионата Испании и на 29-й минуте замкнул прострел защитника Даниэля Карвахаля. Мадридцы вышли вперед в матче с «Сосьедадом» – 1:0.

Впервые 19-летний турок отметился голом 10 марта – в ворота «Сельты».

Всего у Гюлера 6 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гюлера по любому надо наигрывать… пусть крепнет в мадриде, аренда ему не нужна! Кросс и Модрич скоро все, а турок игрок не просто основы, если все пойдет у него правильно, игрок мирового уровня!
+15
0
+15
Неплохо смотрится пока. Старается получить шанс на основу, достоин уважения
+9
0
+9
И в защите и в атаке был очень хорош. Растёт же звезда👍🏻
+1
0
+1
На удивление играл зрело, удачи парню
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий