Директор «Локо» Леонченко о календаре РПЛ: «Уходить на перерыв нужно раньше декабря. Всегда выступали за более ранее начало чемпионата и сокращение летнего перерыва»
Владимир Леонченко высказался о календаре матчей в Мир РПЛ.
Ранее пресс‑служба РПЛ сообщила, что первая часть сезона‑2024/25 чемпионата России начнется 20 июля и продлится до 8 декабря, такое решение большинством голосов приняли клубы лиги. При этом глава РПЛ Александр Алаев заявил в пятницу, что выступал за проведение лишь одного «зимнего» тура, но представители РПЛ его не поддержали.
– По нашей информации, «Локомотив» выступал за то, чтобы завершить первую часть чемпионата раньше, а не играть 8 декабря. Почему?
– Наша позиция из года в год остается неизменной. «Локомотив» всегда выступал и выступает за более ранее начало чемпионата и сокращение летнего перерыва. Это, в первую очередь, отвечает интересам болельщиков, чтобы они смотрели футбол в комфортных условиях и не мерзли на стадионах.
Второй весомый аргумент – развитие футболистов, которые вынуждены, например, после длительных и интенсивных зимних сборов играть всего три месяца, а потом снова отдыхать и снова набирать форму.
Поэтому летний перерыв должен быть небольшим, и о следующем сезоне думать надо уже сейчас, держа в голове восстановительный, подготовительный и игровой процесс. Уходить на перерыв в сезоне нужно раньше декабря и больше играть в комфортное время года, – сказал генеральный директор «Локомотива» в разговоре с «Матч ТВ».
Тем интереснее ожидать возвращения РФПЛ.
Летом играть подольше.
Причем переходить на весна-осень не надо, принципиально это те же самые матчи, какая разница, если играют те же команды, те же игроки, да и подстраиваться под еврокубки не нужно.
Просто зимой долгая пауза, и ничего нет страшного.