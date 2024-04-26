Хави нравится Хвича. Вероятность предложения выросла после решения тренера остаться в «Барселоне»

«Барселона» проявляет интерес к Хвиче Кварацхелии.

По данным грузинской редакции La Gazzetta dello Sport, на следующей неделе , агент вингера, прибудет в Неаполь для проведения переговоров с президентом « » Аурелио Де Лаурентисом о новом контракте. При этом высока вероятность, что главе клуба будет представлен сценарий трансфера футболиста в «Барселону».

Шансы на то, что «блауграна» попытается приобрести Кварацхелию, выросли после того, как было объявлено о решении остаться на посту главного тренера. Испанец высоко оценивает навыки .

«Наполи» хочет сохранить вингера и предлагает увеличение зарплаты с 1,5 млн евро до 4 млн. Сторона футболиста запрашивает 5 млн.