Хави нравится Хвича. Вероятность предложения выросла после решения тренера остаться в «Барселоне»

Теги Барселона Хави серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи агенты Хвича Кварацхелия деньги Мамука Джугели Футбол

«Барселона» проявляет интерес к Хвиче Кварацхелии.

По данным грузинской редакции La Gazzetta dello Sport, на следующей неделе Мамука Джугели, агент вингера, прибудет в Неаполь для проведения переговоров с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом о новом контракте. При этом высока вероятность, что главе клуба будет представлен сценарий трансфера футболиста в «Барселону».

Шансы на то, что «блауграна» попытается приобрести Кварацхелию, выросли после того, как было объявлено о решении Хави остаться на посту главного тренера. Испанец высоко оценивает навыки Хвичи.

«Наполи» хочет сохранить вингера и предлагает увеличение зарплаты с 1,5 млн евро до 4 млн. Сторона футболиста запрашивает 5 млн.

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35 комментариев
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осталось дело за малым , деньги найти )
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Господи боже мой, ну какой Хвича)) В команде нет нормального опорника и нападающего) Хромает правый фланг защиты, конечно же надо Вингерами интересоваться
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Верните Обамеянга!!!!!!!!!!!!!!
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Ответ MachineGunKelly
Зачем менять шило на мыло? Барса и Наполи одного уровня команды
Барселона будет играть в лч,а вот Наполи в ЛК
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Ему это зачем? Перебиваться с 5 на 6 место без шансов на трофеи? Нынче в Байере или Спортинге играть престижней чем в бчк.
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Денег нет, но глянуть бы хотелось)
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Лаурентис потребует минимум стольник, Лапорта пойдëт по миру с нищенской сумой.
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Руки и сердца?
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Ответ breeze1989
Такая куча, что на его позиции играет игрок другого фланга. Но новость конечно фейковая.
Даже если рафинья и играет обычно на правом фланге, на левом он показывает себя уверенно, отдает и забивает, кроме него есть Феликс, которого, скорее всего, продлят и ферран, который играет и слева, и справа, и в центре, так что да, игроки есть
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Ответ Artem Zimin
Зачем он вообще нужен, у Барселоны и так куча игроков на его позицию, плюс он не играет на запрашиваемые 100 миллионов, да и откуда им взяться
Такая куча, что на его позиции играет игрок другого фланга.
Но новость конечно фейковая.
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Ответ Artem Zimin
Но уж точно не за такие деньги
Инфляция.
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Ответ umnik3
Тот же Альба приходил в Барсу практически ноунеймом.
Но уж точно не за такие деньги
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Ответ Abdul Aziz
Как минимум Барселона как город другой уровень в сравнении с Неаполем. Да и клуб на другом уровне, в каком бы упадке он сейчас не был
Неаполь гораздо уютней, да. А за футбол и атмосферу - Марадонна все показал и рассказал.
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Ответ MachineGunKelly
Зачем менять шило на мыло? Барса и Наполи одного уровня команды
Как минимум Барселона как город другой уровень в сравнении с Неаполем. Да и клуб на другом уровне, в каком бы упадке он сейчас не был
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Ответ MachineGunKelly
Зачем менять шило на мыло? Барса и Наполи одного уровня команды
Вопрос вообще в том, зачем Барсе тратить деньги на Хвичу, тем более не маленькие, которые в дефеците
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Хвича думаю не против будет….Барселона щас хромает,но это высший уровень как бы щас болельщики Реала не подкалывали
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Если убрать букву "ч" - то их имена совпадут полностью по буквам.
Понравился на уровне подсознания
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Хави решил остаться?
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Мне не хватило фразы «руки и сердца» после слова «предложения»😁
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Там и Аврелий затребует сумму немалую, и сам Хвича с агентами будет денег побольше выбивать, особенно, если на Евро удастся результативными действиями отметиться. Боюсь, рассказов Лапорты про ДНК окажется недостаточно.
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Наброс перед подписанием нового контракта. На Хвичу нет 80+ миллионов, да и многовато на одного игрока, который с Наполи за место в ЛК борется
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Откуда у Барсы 100 лямов на Кварацхелию? Или они все-таки продадут Ямаля ПСЖ по клаусуле)))
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Уж лучше за Иньяки Уильямсом пойти
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