Мата о Бруну: «МЮ» должен строить клубную культуру вокруг него, он потрясающий лидер и пример для молодых игроков. Он может играть лучше или хуже, но у него всегда правильный настрой»

Хуан Мата назвал Бруну Фернандеша лидером «Манчестер Юнайтед».

– Есть ли в раздевалке «Юнайтед» яркая личность, напоминающая игроков периода расцвета команды под руководством сэра Алекса Фергюсона?

– На мой взгляд, сейчас у них есть потрясающий лидер, капитан команды .

Хотел бы сказать всем молодым игрокам, чтобы они брали с него пример. Не могу передать, насколько он важен для клуба, и не только из-за того, что он сделал в последних матчах, забив два гола и выиграв игру [против «Шеффилд Юнайтед]», но и ввиду его невероятной стабильности на протяжении тех лет, что он играет за клуб.

Он топ-игрок, но как личность еще лучше. Поэтому я считаю, что клубная культура должна строиться вокруг него. Он отличный пример для всего нового поколения игроков команды. Гарначо, ​​Майну и Хейлунду стоит смотреть на то, как он тренируется и ведет себя.

Я вижу его игроком, всегда готовым помочь команде. Он может играть лучше или хуже, но у него всегда правильный настрой. И для меня именно это значит быть игроком « , – заявил экс-игрок манкунианцев.