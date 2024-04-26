Мата о Бруну: «МЮ» должен строить клубную культуру вокруг него, он потрясающий лидер и пример для молодых игроков. Он может играть лучше или хуже, но у него всегда правильный настрой»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Хуан Мата Бруну Фернандеш Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Кобби Майну Футбол

Хуан Мата назвал Бруну Фернандеша лидером «Манчестер Юнайтед».

– Есть ли в раздевалке «Юнайтед» яркая личность, напоминающая игроков периода расцвета команды под руководством сэра Алекса Фергюсона?

– На мой взгляд, сейчас у них есть потрясающий лидер, капитан команды Бруну.

Хотел бы сказать всем молодым игрокам, чтобы они брали с него пример. Не могу передать, насколько он важен для клуба, и не только из-за того, что он сделал в последних матчах, забив два гола и выиграв игру [против «Шеффилд Юнайтед]», но и ввиду его невероятной стабильности на протяжении тех лет, что он играет за клуб.

Он топ-игрок, но как личность еще лучше. Поэтому я считаю, что клубная культура должна строиться вокруг него. Он отличный пример для всего нового поколения игроков команды. Гарначо, ​​Майну и Хейлунду стоит смотреть на то, как он тренируется и ведет себя.

Я вижу его игроком, всегда готовым помочь команде. Он может играть лучше или хуже, но у него всегда правильный настрой. И для меня именно это значит быть игроком «Манчестер Юнайтед, – заявил экс-игрок манкунианцев.

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3 комментария
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Для начала надо командную игру наладить, а потом уже строить игру вокруг определённого игрока, пока не будет командной игры, не будет результатов.
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Он же нытик. Ровняться нужно на характер, а не на искру раз в три матча
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Поздно уже вокруг него что-то строить, продавать его надо, тем более если правда что новое руководство хочет чтобы команда играла во владение. Ему почти 30, если оставить, то он потом уже никому не нужен будет, конечно и сейчас вроде никто не проявляет к нему интерес, но если решат продать, может кто и появится
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