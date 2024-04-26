Йорк про Уан-Биссаку: «Носится в штрафной соперника, как безголовый цыпленок, мешая партнерам. Просто позвольте ему, на хрен, защищаться – тен Хаг должен лишить его атакующих функций»

Дуайт Йорк оценил игровые качества Аарона Уан-Биссаки в «Манчестер Юнайтед».

«Если Джереми Фримпонг немного ненадежен в обороне, то тренер купит его под определенную систему. В наше время защитники играют гораздо выше и могут выступать во всех типах схем, но я не знаю, во что хочет играть Эрик тен Хаг.

У « » уже есть хороший правый защитник , но можно сказать, что он противоположность Фримпонгу: отлично защищается, но не настолько хорош в атаке.

Когда мы атакуем, мы должны позволять Уан-Биссаке оставаться сзади и больше защищаться, справляясь один на один на фланге. Но вместо этого ему говорят атаковать по флангу и пытаться давить на игрока соперника, чего он делать не умеет.

тен Хаг должен лишить Уан-Биссаку атакующих функций и заставить его защищаться, тогда в обороне появится хоть какая-то сплоченность. Вместо этого Уан-Биссака, который не забивает и не создает, носится в штрафной соперника, как безголовый цыпленок, мешая своим партнерам по команде.

Это ведь не ракетостроение, и наблюдать за тем, как такое происходит – просто безумие. Единственное, что вам нужно в обороне – это уметь защищаться один против одного. Просто позвольте ему, на хрен, защищаться», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».