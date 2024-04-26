Йорк про Уан-Биссаку: «Носится в штрафной соперника, как безголовый цыпленок, мешая партнерам. Просто позвольте ему, на хрен, защищаться – тен Хаг должен лишить его атакующих функций»
Дуайт Йорк оценил игровые качества Аарона Уан-Биссаки в «Манчестер Юнайтед».
«Если Джереми Фримпонг немного ненадежен в обороне, то тренер купит его под определенную систему. В наше время защитники играют гораздо выше и могут выступать во всех типах схем, но я не знаю, во что хочет играть Эрик тен Хаг.
У «Ман Юнайтед» уже есть хороший правый защитник Аарон Уан-Биссака, но можно сказать, что он противоположность Фримпонгу: отлично защищается, но не настолько хорош в атаке.
Когда мы атакуем, мы должны позволять Уан-Биссаке оставаться сзади и больше защищаться, справляясь один на один на фланге. Но вместо этого ему говорят атаковать по флангу и пытаться давить на игрока соперника, чего он делать не умеет.
Эрик тен Хаг должен лишить Уан-Биссаку атакующих функций и заставить его защищаться, тогда в обороне появится хоть какая-то сплоченность. Вместо этого Уан-Биссака, который не забивает и не создает, носится в штрафной соперника, как безголовый цыпленок, мешая своим партнерам по команде.
Это ведь не ракетостроение, и наблюдать за тем, как такое происходит – просто безумие. Единственное, что вам нужно в обороне – это уметь защищаться один против одного. Просто позвольте ему, на хрен, защищаться», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
Завирусившиеся last second подкаты АВБ как раз были из-за того, что он успевал отработать по брошенной чужой позиции и освобождал +1 игрока в атаку. Вот в такой игре он очень хорош. А заставлять его ходить на чужую половину - нафиг надо.
Короче, #вернитеОле
Второй момент. Тен Хаг. Ну ты видишь что человек в розыгрыше 0. Ну используй его сильные качества, оставь его последним, чистильщиком, при игре в атаке-он почти любого догонит и выбьет в подкате. Ну зачем человека гонять по флангу, если он не 2 не 1,5ра.