Йорк про Уан-Биссаку: «Носится в штрафной соперника, как безголовый цыпленок, мешая партнерам. Просто позвольте ему, на хрен, защищаться – тен Хаг должен лишить его атакующих функций»

Теги Байер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Дуайт Йорк Эрик тен Хаг Аарон Уан-Биссака Джереми Фримпонг брань Футбол

Дуайт Йорк оценил игровые качества Аарона Уан-Биссаки в «Манчестер Юнайтед».

«Если Джереми Фримпонг немного ненадежен в обороне, то тренер купит его под определенную систему. В наше время защитники играют гораздо выше и могут выступать во всех типах схем, но я не знаю, во что хочет играть Эрик тен Хаг.

У «Ман Юнайтед» уже есть хороший правый защитник Аарон Уан-Биссака, но можно сказать, что он противоположность Фримпонгу: отлично защищается, но не настолько хорош в атаке.

Когда мы атакуем, мы должны позволять Уан-Биссаке оставаться сзади и больше защищаться, справляясь один на один на фланге. Но вместо этого ему говорят атаковать по флангу и пытаться давить на игрока соперника, чего он делать не умеет.

Эрик тен Хаг должен лишить Уан-Биссаку атакующих функций и заставить его защищаться, тогда в обороне появится хоть какая-то сплоченность. Вместо этого Уан-Биссака, который не забивает и не создает, носится в штрафной соперника, как безголовый цыпленок, мешая своим партнерам по команде.

Это ведь не ракетостроение, и наблюдать за тем, как такое происходит – просто безумие. Единственное, что вам нужно в обороне – это уметь защищаться один против одного. Просто позвольте ему, на хрен, защищаться», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев
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База от Йорка. Антони и Уан-Биссака на одном фланге это Биба и Боба...
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+9
Ответ УралСила
Абсолютно согласен. Вспомните, как Сульшер использовал АВБ. Его партнёр по флангу мог вообще не возвращаться в защиту. Завирусившиеся last second подкаты АВБ как раз были из-за того, что он успевал отработать по брошенной чужой позиции и освобождал +1 игрока в атаку. Вот в такой игре он очень хорош. А заставлять его ходить на чужую половину - нафиг надо. Короче, #вернитеОле
Время показало что Сульшер вообще гений если сравнивать с тем что происходит сейчас в плане тактики , и если сравнивать игры МЮ , то у Сульшера была хоть какая то модель игры., и Мю сульшера побеждал Топов , хоть и проигрывал аудсайдерам , но это было исправимо , но почему то его решили уволить вместо того что бы доверится , и назначили физрука рангника который вообще ни с чем не справился и потом Тен хага который отлетает почти от всех безумие просто для нас фанов мю
+5
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+5
Абсолютно согласен. Вспомните, как Сульшер использовал АВБ. Его партнёр по флангу мог вообще не возвращаться в защиту.
Завирусившиеся last second подкаты АВБ как раз были из-за того, что он успевал отработать по брошенной чужой позиции и освобождал +1 игрока в атаку. Вот в такой игре он очень хорош. А заставлять его ходить на чужую половину - нафиг надо.
Короче, #вернитеОле
+4
-1
+3
Эрик уже ничего не должен. Эрик сделал своё дело. Эрик может отдыхать
+5
-3
+2
Ответ Yobo
База от Йорка. Антони и Уан-Биссака на одном фланге это Биба и Боба...
К сожалению, альтернатива - это Далот, который и обороняться не умеет
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как же я с ним солидарен
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Здесь у монеты 2 стороны. 1ая бесит Биссака. Перешёл в топ клуб в 21 год, есть очевидные сильные качества, за которые его взяли. Ну ты можешь подтянуть слабые за 4 года?? Ну контроль мяча, ведение пас..ну ты ведь не 30 летниц ветеран. Вот как в той песне, какой ты был-такой ты и остался.
Второй момент. Тен Хаг. Ну ты видишь что человек в розыгрыше 0. Ну используй его сильные качества, оставь его последним, чистильщиком, при игре в атаке-он почти любого догонит и выбьет в подкате. Ну зачем человека гонять по флангу, если он не 2 не 1,5ра.
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Ну модно сейчас над крайними защитниками издеваться, заставляя вместо защиты заниматься непрофильной фигнёй, от которой или дыры в обороне или беспомощность в атаке. Ещё любят фланговых полузащитников на эту позицию запихивать, губя потенциал и карьеры.
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