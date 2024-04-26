Конте готов подписать трехлетний контракт с «Наполи». Зарплата – 6,5 млн евро в год (Rai Sport)

Антонио Конте согласен работать в «Наполи».

Как передает Calcionapoli24 со ссылкой на Rai Sport, бывший главный тренер «Тоттенхэма» готов подписать контракт с неаполитанцами. 54-летний специалист уверен, что он именно тот, кто поможет команде вернуться на ведущие позиции.

Теперь окончательное решение предстоит принять президенту « » . Он приостановил переговоры с (« »).

С Конте уже согласован договор на три года, зарплата – 6,5 млн евро в год. Также стороны договорились, что будет сделано несколько целенаправленных покупок. Тренер считает, что состав у команды хороший и нуждается главным образом в психологической встряске.