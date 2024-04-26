Конте готов подписать трехлетний контракт с «Наполи». Зарплата – 6,5 млн евро в год (Rai Sport)

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Футбол

Антонио Конте согласен работать в «Наполи».

Как передает Calcionapoli24 со ссылкой на Rai Sport, бывший главный тренер «Тоттенхэма» готов подписать контракт с неаполитанцами. 54-летний специалист уверен, что он именно тот, кто поможет команде вернуться на ведущие позиции.

Теперь окончательное решение предстоит принять президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису. Он приостановил переговоры с Винченцо ИтальяноФиорентина»).

С Конте уже согласован договор на три года, зарплата – 6,5 млн евро в год. Также стороны договорились, что будет сделано несколько целенаправленных покупок. Тренер считает, что состав у команды хороший и нуждается главным образом в психологической встряске.

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17 комментариев
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Конте и Лауренис - я хочу посмотреть на это.
через год перес рутся и разойдутся со скандалом.
приятного просмотра
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Один из лучших тренеров нашего времени, но конченный псих.
Помню, когда возглавил Челси, играл в 3 цз с активными флангами и вся АПЛ из за него перестроилась и должна была подстроиться под его схему.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Я вообще удивляюсь, как де Лаурентис до сих пор выписывает контракты более чем на год, или хотя бы не 1+1) наверное, скрепя сердцем и еле сдерживая слёзы, с подёргивающимся глазом)
на 1+1 Коне не завлечь, придется выписывать 3, но все мы знаем, чем это закончится
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Если так, Наполи следующий чемпион Италии.
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
Конте и Лауренис - я хочу посмотреть на это. через год перес рутся и разойдутся со скандалом. приятного просмотра
Я вообще удивляюсь, как де Лаурентис до сих пор выписывает контракты более чем на год, или хотя бы не 1+1) наверное, скрепя сердцем и еле сдерживая слёзы, с подёргивающимся глазом)
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Увидим 3-4-3, которые были в Челси? В таком случае абсолютно уверен, что Дэвида из Лилля не будет. Конте захочет оставить Осимхена и скорее всего с лёгкой душой расстанется с Хвичей
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Ответ <Inter>
ну они на 8 месте
А шьорт, перепутал команды!
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Ответ Kapik Kapik
А сейчас команда на каких позициях, не ведущих?
ну они на 8 месте
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Ответ vel
Если так, Наполи следующий чемпион Италии.
если так, Конте через год хорошую неустойку получит
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Ответ vel
Если так, Наполи следующий чемпион Италии.
Ахахахахха
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Пора Антонио возвращаться к делам.
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А сейчас команда на каких позициях, не ведущих?
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В клубе с такими низкими амбициями Конте еще не работал. А все потому что главной тройке Серии А не нужен
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Именно таких дуэлей и не хватало чемпионату Италии)
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психологическую встряску Наполи мог бы и Юран устроить, за меньшие деньги
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Они в курсе, что Конте уже давно нигде не работает по три года?
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Так вроде же 8 млн. предлагали )
Думаю долго эта парочка не проработает, слишком большие эго. Но будет интересно - это точно )
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