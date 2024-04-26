Конте готов подписать трехлетний контракт с «Наполи». Зарплата – 6,5 млн евро в год (Rai Sport)
Антонио Конте согласен работать в «Наполи».
Как передает Calcionapoli24 со ссылкой на Rai Sport, бывший главный тренер «Тоттенхэма» готов подписать контракт с неаполитанцами. 54-летний специалист уверен, что он именно тот, кто поможет команде вернуться на ведущие позиции.
Теперь окончательное решение предстоит принять президенту «Наполи» Аурелио Де Лаурентису. Он приостановил переговоры с Винченцо Итальяно («Фиорентина»).
С Конте уже согласован договор на три года, зарплата – 6,5 млн евро в год. Также стороны договорились, что будет сделано несколько целенаправленных покупок. Тренер считает, что состав у команды хороший и нуждается главным образом в психологической встряске.
через год перес рутся и разойдутся со скандалом.
приятного просмотра
Помню, когда возглавил Челси, играл в 3 цз с активными флангами и вся АПЛ из за него перестроилась и должна была подстроиться под его схему.
Думаю долго эта парочка не проработает, слишком большие эго. Но будет интересно - это точно )