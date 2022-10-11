Ливерпуль – Манчестер Сити 16.10.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Программу 11-го тура чемпионата Англии по футболу завершает матч чемпионов последних лет АПЛ. В Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд» сыграют «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: обмен голами за 1,46, победа «Ливерпуля» с форой 0 за 2,73, ТБ2,5 за 1,45.

«Ливерпуль» явный аутсайдер встречи. «Красные» уже обыгрывали «МС» в сезоне 2022/2023, но из-за неудач в играх АПЛ и признания Юргена Клоппа, что «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки, шансы на домашнюю победу минимальны.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» позволит узнать форму команд, статистику клубов, последние результаты, наличие травмированных и рекомендованные ставки на матч АПЛ.

«Ливерпуль»

В последней игре в чемпионате Англии «Ливерпуль» уступил действующему лидеру турнира «Арсеналу». Игра в Лондоне завершилась победой хозяев 3:2. За «Арсенал» забили Габриэль Мартинелли и Букайо Сака (дубль). За «красных» голы на счету Дарвина Нуньеса и Роберто Фирмино. Статистические данные матча «Арсенал» — «Ливерпуль»:

xG 2,82:0,77;

удары 11:8;

удары в створ 7:3;

угловые 4:3;

атаки 78:86;

опасные атаки 50:38;

навесы 10:12;

отборы 15:15.

Поражение от «Арсенала» стало вторым в сезоне в рамках чемпионата Англии. «Красные» потерпели второе гостевое поражение в турнире. В 8-ми сыгранных матчах у подопечных Юргена Клоппа всего две победы и обе на домашней арене. Серия без побед 3 игры. Результаты «Ливерпуля» в матчах АПЛ сезона 2022/2023.

В турнирной таблице АПЛ «красные» на 10-й строчке с показателем в 10 набранных очков. Разница голов 20:12. От зоны вылета отрыв всего в 4 очка. Отставание от лидера чемпионата 14 баллов. На домашней арене подопечные Клоппа сыграли 4 раза: 2 победы и 2 ничьи. разница голов 15:5. С 8 очками «красные» на шестой строчке.

Самые результативные игроки «Ливерпуля» в сезоне:

Роберто Фирмино — 6 голов и 3 голевые передачи;

Мохамед Салах — 4 гола и 3 голевые передачи;

Луис Диас — 4 гола и 2 голевые передачи.

Луис Диас не поможет команде в ближайшее время. У вингера травма колена и его возвращение планируется уже в 2023 году. Из-за проблем со здоровьем матч пропустят Наби Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен и Кертис Джонс. Дисквалифицированных нет.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» стартовал в сезоне с поражения от «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии. Поражение в турнире не помешало успешно сыграть в первой части чемпионата Англии. Подопечные Пепа Гвардиолы не проигрывают в чемпионате и в последней игре разгромили «Саутгемптон» 4:0. Голы на счету Жоау Канселу, Фила Фодена, Рияда Мареза и Эрлинга Холанда. Статистические показатели игры «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»:

xG 2,74:0,10;

удары 21:5;

удары в створ 8:0;

угловые 9:1;

атаки 120:85;

опасные атаки 62:27;

навесы 21:9;

отборы 15:19.

Победа над «Саутгемптоном» стала третьей подряд в АПЛ и третьей крупной. Во всех трех встречах «горожане» выиграли с форой -2,5. Всего в чемпионате 7 побед и 2 ничьи. Обе потери очков пришлись на гостевые встречи. Результаты «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 2022/2023.

«Горожане» единственный клуб АПЛ, кто не проигрывает в сезоне. При этом команда не на первом месте в турнирной таблице. У «Манчестер Сити» 23 очка и только второе место. От лидирующего «Арсенала» команда отстает на один балл. В 9-ти играх 7 побед и 2 ничьи, разница голов 33:9. «Горожане» больше всех забивают. По количеству пропущенных команда делит лидерство с «Ньюкаслом», «Брайтоном» и «Эвертоном». В гостевых встречах у «Манчестер Сити» 2 победы и 2 ничьи. Разница голов 9:4.

Самые результативные игроки «Манчестер Сити» в сезоне:

Эрлинг Холанд — 20 голов и 3 голевые передачи;

Фил Фоден — 7 голов и 5 голевых передач;

Кевин Де Брюйне — 1 гол и 11 голевых передач.

В лазарете команды два игрока. Травмирован защитник Кайл Уолкер и полузащитник Калвин Филиппс. Дисквалифицированных нет.

Личные встречи

В рамках чемпионата Англии по футболу команды сыграли 168 матчей. По победам впереди «Ливерпуль» 79:45, при 44 ничьих. Разница голов 295:236 в пользу хозяев предстоящего матча. В последних 10-ти играх турнира у МС 4 победы, 4 ничьи и 2 поражения. Разница голов 24:14.

«Ливерпуль» показывает хорошую игру дома. Это касается и результатов противостояния с «Манчестер Сити». У «красных» 6 побед, 3 ничьи и 1 поражение. Разница голов 21:15. В 7 из 10 встреч прошла ставка на обмен голами, в 8 встречах клубы забивали 3 и более гола. ИТБ0,5 хозяев в 9 из 10 встреч.

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

В результатах команд в последних встречах можно выделить следующие тренды:

Победа «Ливерпуля» или ничья за — «Ливерпуль» не проиграл «Манчестер Сити» в 18 из 19 домашних матчей;

ТБ2,5 за — 3 и более гола команды забивают в 8 из 10 очных матчей в Ливерпуле.

«Ливерпуль» находится в серьезном игровом кризисе. У команды Клоппа есть проблемы как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» стал сильнее по сравнению с прошлым годом. Новичок Эрлинг Холанд быстро вписался в модель игры Клоппа и вышел на первое место в списке бомбардиров АПЛ. Форвард забивает в 7 играх АПЛ подряд. Имеет смысл взять ИТБ0,5 Холланда в предстоящей игре. «Ливерпуль» не проигрывает дома в 25 матчах АПЛ: 19 побед и 6 поражений. В 20-ти встречах хозяева забивают не менее двух мячей. Ставка на матч: «обе забьют — да» и ТБ2,5 с коэффициентом с коэффициентом 1,45 и 1,46.

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Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Сити