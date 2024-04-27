Каманцев о критике Опейкиной: «Очень уважаю Тихонова, но с ним категорически не согласен»

Павел Каманцев поддержал арбитра Веру Опейкину.

Ранее главный тренер « » остался недоволен ее судейством в матче со «СКА Хабаровск» (0:3).

— Она просто оказалась не в том месте не в то время. Не в плане именно ее работы, а в плане высказываний. Потому что команда проиграла 0:3, были эмоции.

Мы проанализировали этот матч, ЭСК рассмотрела его. Единственное, там был момент: неоправданно вынесенная желтая карточка. Но мне кажется, вынесенная или нет желтая карточка случается и у Сергея Карасева, и даже красная карточка случается. Поэтому говорить, что Вера не справилась с этим матчем, а команды справились лучше нее, я не могу.

— Готовы ли наши клубы к работе женщин‑арбитров?

— Я думаю, что прекрасно готовы. Мы можете вспомнить, как ее принимали в Калининграде, когда от «Балтики» в связи с первым матчем женщины‑арбитра на игре команд РПЛ были цветы, поздравления. Я говорю про профессиональную составляющую, а не медийную. Чтобы внутри кто‑то сказал, что Вера абсолютно не готова, такой ситуации нет.

То, что женщинам, как всегда, придется пробивать свое место под солнцем, и это будет сложнее, они это понимают. Мы как можем их поддерживаем. Неправильных решений или неправильной работы у Веры не было. Поэтому от нас есть поддержка на уровне назначения.

Я высказывания тренеров комментировать не буду, для этого есть специальные юрисдикционные органы. Я очень уважаю Андрея Тихонова, но с ним категорически не согласен, — сказал председатель судейского комитета РФС.