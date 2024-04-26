Мата о Рэшфорде: «Когда он в своей лучшей форме, «МЮ» – другая команда. Он показывал это в прошлом, клуб знает, какой он отличный игрок»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Хуан Мата Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Евро-2024 Футбол

Хуан Мата высказался о потенциале Маркуса Рэшфорда.

«Мы все знаем потенциал Рэшфорда, и он сам знает, насколько хорош может быть, когда обретает психологическую стабильность. И, конечно, если не травмирован, что сейчас часто случается с ним.

Так что, думаю, что клуб знает, какой у них есть отличный игрок. Он показывал это в прошлом.

Думаю, он также мотивирован на Евро, чтобы продемонстрировать свои качества всей стране. Надеюсь, что он сможет выступить хорошо, ведь когда он в своей лучшей форме, «Манчестер Юнайтед» – это другая команда. Как и с приходом Бруну, выигрывающего для нас матчи», – заявил экс-игрок манкунианцев.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч в АПЛ, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи. Полная статистика англичанина доступна здесь.

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1 комментарий
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Клуб знает ? , что то мы не видели что бы Рэш тянул мю к чемпионству или хотя бы в лч до 1/8 или 1/4 плейофф ))
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