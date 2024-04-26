Мата о Рэшфорде: «Когда он в своей лучшей форме, «МЮ» – другая команда. Он показывал это в прошлом, клуб знает, какой он отличный игрок»

Хуан Мата высказался о потенциале Маркуса Рэшфорда.

«Мы все знаем потенциал , и он сам знает, насколько хорош может быть, когда обретает психологическую стабильность. И, конечно, если не травмирован, что сейчас часто случается с ним.

Так что, думаю, что клуб знает, какой у них есть отличный игрок. Он показывал это в прошлом.

Думаю, он также мотивирован на Евро, чтобы продемонстрировать свои качества всей стране. Надеюсь, что он сможет выступить хорошо, ведь когда он в своей лучшей форме, « » – это другая команда. Как и с приходом Бруну, выигрывающего для нас матчи», – заявил экс-игрок манкунианцев.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч в АПЛ, забив 7 голов и отдав 2 результативные передачи. Полная статистика англичанина доступна здесь.