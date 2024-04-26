Ули Хенесс: «Моя жена сразу сказала, что если Алонсо – человек с характером, то откажет «Баварии», а если бесхарактерный и согласится – такой нам не нужен. По Рангнику решение примем в течение недели»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Ули Хенесс сборная Австрии по футболу Ральф Рангник ахахаха Футбол

Ули Хенесс высказался о кандидатах на пост главного тренера «Баварии».

«Про Хаби Алонсо моя жена сразу сказала: если он человек с характером, то не перейдет, а если он бесхарактерный и ответит согласием, то такой тренер вам и не нужен. Как и всегда, она оказалась права.

У Хаби контракт до 2026 года, мы вежливо обратились к нему, он отказал, потому что он человек с характером. Он бы никуда не пошел. И поэтому он соответствует требованиям для работы в «Баварии», – сказал почетный президент «Баварии».

Когда у Хенесса спросили о готовности Ральфа Рангника возглавить мюнхенский клуб и о текущей ситуации в работе над поиском тренера, он ответил: «Думаю, решение будет принято в течение недели».

На вопрос журналиста о том, как к этому выбору относится жена Хенесса, тот с усмешкой сказал: «Она заняла нейтральную позицию, это не уменьшает его шансы».

Фаны «Баварии» так не хотят Рангника, что пишут петицию за Тухеля. Не поможет

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30 комментариев
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Рангник: А че всмысле
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Жена Ули Хёнесса – умная женщина.
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Ули Хеннес- у нас в семье за HR отвечает супруга. А я так то глава семьи, ничего не подумайте, а то сразу подкаблучник
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-2
+15
Ответ trav
Человек - сталь. Хёнесс той старой закалки. Уйдут такие как он везде будут эффективные менеджеры и всё
Эффективные - в смысле их не смогут словить на уклонении от уплаты налогов? )
+15
-3
+12
у него жена случайно не носит фамилию Хённес-Салихова?
+13
-1
+12
Ответ Этот Райола хочет денег
Ули Хеннес- у нас в семье за HR отвечает супруга. А я так то глава семьи, ничего не подумайте, а то сразу подкаблучник
Скажи что нибудь на подкаблучном: «это наше общее решение»
+10
-1
+9
да да, конечно, все верят что если бы Алонсо согласился на Баварию, то его бы не взяли! Высокомерное высказывание!
+8
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Человек - сталь. Хёнесс той старой закалки. Уйдут такие как он везде будут эффективные менеджеры и всё
+15
-7
+8
Рангник - это какой-то позор.
+4
0
+4
Ответ Pato07
Рангник: А че всмысле
Жена Хёнесса: Да.😁😁😁😁
+3
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Она такая умная стала, когда Ули в тюрьму упекли?
+3
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+2
Рангника временно назначить главным до прихода Клоппа. С условием, что он на второй сезон останется в клубе консультантом. В контракте с Рангником все это должно быть прописано, плюс сохранение должности главного тренера Австрии
+3
-1
+2
Пц, "Бавария" на глазах просто в "Спартак" превращается, бгг.
+4
-2
+2
Ответ Yury Sin
Эффективные - в смысле их не смогут словить на уклонении от уплаты налогов? )
Хёнесса не словили. Он сам на себя настучал. Но, как оказалось, учёл не всё. Поэтому пришлось на шконку присесть.
+4
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Ответ Remedy
Алонсо поступил порядочно-красавец. В ютубе есть видео, где Моур предсказывает успехи Хаби в тренерской деятельности.
Моур и Аленичеву успехи предсказывал
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Ответ xbxoxrxsxhx
Рангника временно назначить главным до прихода Клоппа. С условием, что он на второй сезон останется в клубе консультантом. В контракте с Рангником все это должно быть прописано, плюс сохранение должности главного тренера Австрии
Какого Клоппа? Он или в сборную через годик или на пенсию
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мудрая жена у хёнесса
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Ответ Toporila
Моур и Аленичеву успехи предсказывал
Может быть, не видел🤷‍♂️но с Хаби угадал же. Кстати, хотелось бы увидеть Аленичева в должности тренера..
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
у него жена случайно не носит фамилию Хённес-Салихова?
Салихёнес
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Как говорит мой приятель - сейчас отвечу, пойду узнаю своё мнение у жены
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По логике жены Хенесса, половина игроков Бундеслиги бесхребетные атлеты.
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Ещё скажи, что отказались бы от Алонсо
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Чистый фриц.
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А если у жены Ули руки в боки, то ей похрен, куда у него надвинута тюбетейка!
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Ну хоть кто-то в Баварии с мозгами!
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Задним числом все хороши!
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Алонсо поступил порядочно-красавец. В ютубе есть видео, где Моур предсказывает успехи Хаби в тренерской деятельности.
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