Ули Хенесс: «Моя жена сразу сказала, что если Алонсо – человек с характером, то откажет «Баварии», а если бесхарактерный и согласится – такой нам не нужен. По Рангнику решение примем в течение недели»

Ули Хенесс высказался о кандидатах на пост главного тренера «Баварии».

«Про Хаби Алонсо моя жена сразу сказала: если он человек с характером, то не перейдет, а если он бесхарактерный и ответит согласием, то такой тренер вам и не нужен. Как и всегда, она оказалась права.

У Хаби контракт до 2026 года, мы вежливо обратились к нему, он отказал, потому что он человек с характером. Он бы никуда не пошел. И поэтому он соответствует требованиям для работы в «Баварии», – сказал почетный президент «Баварии».

Когда у спросили о готовности возглавить мюнхенский клуб и о текущей ситуации в работе над поиском тренера, он ответил: «Думаю, решение будет принято в течение недели».

На вопрос журналиста о том, как к этому выбору относится жена Хенесса, тот с усмешкой сказал: «Она заняла нейтральную позицию, это не уменьшает его шансы».

Фаны «Баварии» так не хотят Рангника, что пишут петицию за Тухеля. Не поможет