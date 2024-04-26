Терри о расистском скандале с Антоном Фердинандом: «Пытался пообщаться с Рио – он не хочет даже разговаривать. Расизм в футболе существует, и мы могли бы сделать больше, чтобы его искоренить»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Челси Джон Терри Антон Фердинанд премьер-лига Англия Куинз Парк Рейнджерс расизм дискриминация Футбол

Джон Терри вспомнил о скандальном эпизоде с Антоном Фердинандом.

В октябре 2011 года между Антоном Фердинандом, тогда выступавшим за «Куинз Парк Рейнджерс», и Джоном Терри произошел конфликт. Игрока «Челси» обвинили в расистских оскорблениях в адрес Фердинанда, однако суд Вестминстера оправдал Терри, так как стороне обвинения не удалось доказать его вину.

«С тех пор я пытался пообщаться с Рио, но он не хочет со мной даже разговаривать. Я видел его на пляже в Дубае, и он отказался со мной говорить. Если честно, думаю, что эту ситуацию можно было бы обсудить и уладить гораздо лучшим образом.

Я пытался связаться с Антоном тем же вечером после игры, но все сразу закрылись от меня. Я знал Антона, мы были приятелями, хорошо ладили. И, конечно же, у меня были хорошие отношения с Рио. Мы могли бы сделать что-то гораздо более мощное, чем то, что получилось в итоге.

И это меня разочаровывает, потому что расизм существует в футболе. Очевидно, это происходит на стадионах и повсюду, и нам нужно это искоренить. Мы могли бы сделать что-то очень серьезное как группа игроков, и не только мы, думаю, и все остальные в то время», – заявил бывший защитник и тренер «Челси».

Антон Фердинанд о расистском скандале с Терри: «Мне прислали пулю по почте. Оскорбления в соцсетях приходили каждый час»

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3 комментария
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Один из великих защитников АПЛ! Как он себя опустил с историями Бридж/Фердинанд
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Ответ DelPiero1010
Один из великих защитников АПЛ! Как он себя опустил с историями Бридж/Фердинанд
но великий сезон в Спартаке всё исправил)
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Негры приелись!
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