Терри о расистском скандале с Антоном Фердинандом: «Пытался пообщаться с Рио – он не хочет даже разговаривать. Расизм в футболе существует, и мы могли бы сделать больше, чтобы его искоренить»

Джон Терри вспомнил о скандальном эпизоде с Антоном Фердинандом.

В октябре 2011 года между Антоном Фердинандом, тогда выступавшим за «Куинз Парк Рейнджерс», и Джоном Терри произошел конфликт. Игрока «Челси» обвинили в расистских оскорблениях в адрес Фердинанда, однако суд Вестминстера оправдал Терри, так как стороне обвинения не удалось доказать его вину.

«С тех пор я пытался пообщаться с Рио, но он не хочет со мной даже разговаривать. Я видел его на пляже в Дубае, и он отказался со мной говорить. Если честно, думаю, что эту ситуацию можно было бы обсудить и уладить гораздо лучшим образом.

Я пытался связаться с Антоном тем же вечером после игры, но все сразу закрылись от меня. Я знал Антона, мы были приятелями, хорошо ладили. И, конечно же, у меня были хорошие отношения с Рио. Мы могли бы сделать что-то гораздо более мощное, чем то, что получилось в итоге.

И это меня разочаровывает, потому что расизм существует в футболе. Очевидно, это происходит на стадионах и повсюду, и нам нужно это искоренить. Мы могли бы сделать что-то очень серьезное как группа игроков, и не только мы, думаю, и все остальные в то время», – заявил бывший защитник и тренер «Челси».

Антон Фердинанд о расистском скандале с Терри: «Мне прислали пулю по почте. Оскорбления в соцсетях приходили каждый час»