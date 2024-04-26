Глава АПЛ сообщил, что слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» скоро начнутся: «Дата определена»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ричард Мастерс Футбол

Глава АПЛ сообщил, что скоро начнутся слушания по делу «Манчестер Сити».

В феврале 2023 года Премьер-лига обвинила «горожан» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года.

«Мы не можем давать комментарии, дата уже определена. Все разрешится в ближайшем будущем.

Я не могу дать дополнительных комментариев по этому поводу», – сказал Ричард Мастерс.

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7 комментариев
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Эвертон напрягся)
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Нарушения 100% были. Может, и не 115, но много точно.
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Лудогорец, держись!
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Динамо Загреб уже готов
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Дата определена! А срок нет😂😂😂
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Та снимите с них посто очей 6 и хватит ...)
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Пора снимать очки . Шесть хватит
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