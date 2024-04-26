Глава АПЛ сообщил, что слушания по делу о 115 нарушениях «Ман Сити» скоро начнутся: «Дата определена»
Глава АПЛ сообщил, что скоро начнутся слушания по делу «Манчестер Сити».
В феврале 2023 года Премьер-лига обвинила «горожан» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года.
«Мы не можем давать комментарии, дата уже определена. Все разрешится в ближайшем будущем.
Я не могу дать дополнительных комментариев по этому поводу», – сказал Ричард Мастерс.