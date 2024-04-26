Гол «Сосьедада» «Реалу» отменен из-за фола Барренечеа при отборе мяча у Тчуамени
Гол «Сосьедада» «Реалу» отменен благодаря ВАР.
На 32-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги полузащитник Андер Барренечеа отобрал мяч у хавбека Орельена Тчуамени, после чего тот попал к Такефусе Кубо. Японский футболист точно пробил по воротам Кепы Аррисабалаги.
Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за того, что Барренечеа сфолил на Тчуамени, ударив его по ноге.
Изображение: кадр из трансляции Okko Sport
«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». 0:1 – Гюлер открыл счет. Онлайн-трансляция
Фол очевидный же. Даже сфоливший не спорил.