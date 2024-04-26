Гол «Сосьедада» «Реалу» отменен из-за фола Барренечеа при отборе мяча у Тчуамени

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига судьи Хосе Мунуэра Монтеро видеоповторы Такефуса Кубо Орельен Тчуамени Андер Барренечеа Футбол

Гол «Сосьедада» «Реалу» отменен благодаря ВАР.

На 32-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги полузащитник Андер Барренечеа отобрал мяч у хавбека Орельена Тчуамени, после чего тот попал к Такефусе Кубо. Японский футболист точно пробил по воротам Кепы Аррисабалаги.

Главный судья Хосе Мунуэра Монтеро, ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за того, что Барренечеа сфолил на Тчуамени, ударив его по ноге.

Изображение: кадр из трансляции Okko Sport

«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». 0:1 – Гюлер открыл счет. Онлайн-трансляция

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20 комментариев
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Чистый фол. Какие вопросы?!
+43
-4
+39
Прямо отдельная новость по очевидному эпизоду, это в надежде вызвать каталонский десант?
+26
0
+26
Ответ Дядя ТУРА
Чистый фол. Какие вопросы?!
Для фантиков фк Нэгрейры это не фол)
+39
-14
+25
Ну какой же там фол? Просто заехал по ноге и сбил человека с ног, но фола не было, опять тянут Мадрид
+16
-1
+15
Ответ Дядя ТУРА
Чистый фол. Какие вопросы?!
Для фанатов барсы это чистый гол. Ты не знал?
+16
-2
+14
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
Нытьё
+10
-1
+9
Перес купил телекартинку
+9
-1
+8
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
Социологический мадридизм)
+9
-1
+8
БЧК привыкла забивать такие голы)) Также было в эль Классико когда Суарес ударил сзади Варана, у провинции свои правила игры))
+9
-2
+7
Ответ Танцуй Вини
Прямо отдельная новость по очевидному эпизоду, это в надежде вызвать каталонский десант?
Спичрайтеры Лапорты готовят ему речь, а пресс служба во главе с Хави созывает экстренную пресс конференцию о том, как в таких условиях вообще можно бороться
+6
0
+6
Слезы чави через 3, 2, 1…
+6
0
+6
Ожидается наплыв хейтеров, мол, Мадрид опять тащат)
Фол очевидный же. Даже сфоливший не спорил.
+6
-1
+5
Спортс, где пост с ударом Чуамени в створ Реал Сосьедада ?
+4
0
+4
По делу отменили.
+3
0
+3
Ответ xDe xDe
Ожидается наплыв хейтеров, мол, Мадрид опять тащат) Фол очевидный же. Даже сфоливший не спорил.
Для фанатиков ФК Негрейры это вообще фол Тчуамени
+5
-3
+2
Ответ Real_v_dushe
Для фанатиков ФК Негрейры это вообще фол Тчуамени
🤣🤣🤣🤣
+3
-1
+2
У некоторых клубов есть легенды- Лука Модрич.
+1
0
+1
У Чапи,наверное,дупу в клочья разорвало от такого решения...
0
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0
Ээээ, там удаление Чуамени должно было быть, какой фол!? Гол засчитать и ещё пенальти поставить
+1
-1
0
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