Гол «Сосьедада» «Реалу» отменен из-за фола Барренечеа при отборе мяча у Тчуамени

Гол «Сосьедада» «Реалу» отменен благодаря ВАР.

На 32-й минуте матча 33-го тура полузащитник отобрал мяч у хавбека , после чего тот попал к . Японский футболист точно пробил по воротам Кепы Аррисабалаги.

Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, принял решение не засчитывать гол из-за того, что Барренечеа сфолил на Тчуамени, ударив его по ноге.

Изображение: кадр из трансляции Okko Sport

«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид». 0:1 – Гюлер открыл счет. Онлайн-трансляция