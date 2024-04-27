Пеп о Фодене: «У Фила есть 6-я передача, но он не может играть на ней все время. Я бы хотел, чтобы он переходил на 6-ю при каждом действии, но если ты становишься менее точным, это неэффективно»

Пеп Гвардиола высоко оценил игровые качества Филипа Фодена в «Манчестер Сити».

«У Фила есть шестая передача, но он не может все время на ней играть – ему приходится играть на второй и третьей. Я думаю, со временем он научится этому.

Все происходит так быстро; в футболе иногда приходится играть медленнее, а затем ускориться, чтобы удивить соперника. Он поймет игру, через многолетний опыт. Но он любит играть, и его трудовая этика просто невероятна.

Мы действительно рады за него и надеемся, что в последний месяц, который нам предстоит, он не остановится. Я бы хотел, чтобы он при каждом действии переходил на шестую передачу, но если ты становишься менее точным, это неэффективно.

Он должен знать, когда ему следует быть агрессивным, а когда – более спокойным. Он значительно прибавил по сравнению с началом сезона и предыдущими сезонами», – сказал главный тренер « ».

провел 31 матч в нынешнем сезоне и набрал 23 (16+7) балла по системе «гол+пас».