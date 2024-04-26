Осинькин за расширение РПЛ: «Команды из середины таблицы могли бы наигрывать молодых, не так жестко зависеть от результата. Сейчас нет этой возможности, это давит на клуб и тренера»

Игорь Осинькин высказался за идею расширения Мир РПЛ до 18 клубов.

Сейчас в высшем дивизионе принимают участие 16 клубов.

«Говорю от своего лица: считаю, расширение до 18 команд дало бы возможность иметь костяк клубов, собранных из российских футболистов. Например, сейчас нас с « » и « » называют командами, которые выдохнули. Мы имеем шансы побороться за тройку, но уже не боремся за спасения от вылета.

При расширении команды из середины таблицы имели бы больше возможностей наигрывать молодых, не так жестко зависеть от результата. Потому что сейчас из-за напряженных игр нет возможности дать время молодым. Это давит на клуб, на тренера.

Думаю, можно было бы провести чемпионат с 18 клубами. Но в таком случае надо будет менять формат Кубка», – отметил главный тренер « ».