Осинькин за расширение РПЛ: «Команды из середины таблицы могли бы наигрывать молодых, не так жестко зависеть от результата. Сейчас нет этой возможности, это давит на клуб и тренера»

Теги Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Игорь Осинькин Футбол

Игорь Осинькин высказался за идею расширения Мир РПЛ до 18 клубов.

Сейчас в высшем дивизионе принимают участие 16 клубов.

«Говорю от своего лица: считаю, расширение до 18 команд дало бы возможность иметь костяк клубов, собранных из российских футболистов. Например, сейчас нас с «Рубином» и «Ростовом» называют командами, которые выдохнули. Мы имеем шансы побороться за тройку, но уже не боремся за спасения от вылета.

При расширении команды из середины таблицы имели бы больше возможностей наигрывать молодых, не так жестко зависеть от результата. Потому что сейчас из-за напряженных игр нет возможности дать время молодым. Это давит на клуб, на тренера.

Думаю, можно было бы провести чемпионат с 18 клубами. Но в таком случае надо будет менять формат Кубка», – отметил главный тренер «Крыльев Советов».

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3 комментария
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И торговать очками было бы проще.
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Интересно, а кто будет смотреть расширенную лигу? Только садомазохисты
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