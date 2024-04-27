Пирло о критике: «В Италии 60 млн тренеров. Легко говорить, когда смотришь игру перед телевизором»

Теги Сампдория Андреа Пирло телевидение болельщики Д2 Италия Футбол

Андреа Пирло высказался о критике.

«Если ты выигрываешь, то ты хорош, если проигрываешь, то нет. В Италии 60 миллионов тренеров, но не все могут это делать.

Легко говорить, когда сидишь на стадионе или смотришь матч перед телевизором, другое дело – когда находишься здесь и работаешь каждый день.

Критика никогда не беспокоила меня, я продолжаю работать с гордо поднятой головой», – сказал главный тренер «Сампдории» Андреа Пирло.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вспомнилось нетленное из КВН: "Вся страна специалисты, одни мы, 11 человек, в футбол играть не умеем!"
+10
0
+10
Если ты сильный тренер, то большинство из 60 млн дает тебе положительную мотивацию. А если ты тренируешь гранд Серии Б и полсезона провел рядом с зоной вылета, то может позволишь кому-то из 60 млн заменить тебя
+4
0
+4
Не отменяет того, что Сампдория в середине таблицы и не претендует на выход в серию А
+2
0
+2
как ни странно но в Италии действительно зарегистрированы 23 млн тренеров категории С уефа и выше.
+1
0
+1
У нас только столько за Спартак и Зенит болеют. А тренеров еще больше
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий