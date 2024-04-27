Пирло о критике: «В Италии 60 млн тренеров. Легко говорить, когда смотришь игру перед телевизором»

Андреа Пирло высказался о критике.

«Если ты выигрываешь, то ты хорош, если проигрываешь, то нет. В Италии 60 миллионов тренеров, но не все могут это делать.

Легко говорить, когда сидишь на стадионе или смотришь матч перед телевизором, другое дело – когда находишься здесь и работаешь каждый день.

Критика никогда не беспокоила меня, я продолжаю работать с гордо поднятой головой», – сказал главный тренер «Сампдории» .