Андрей Аршавин: «Никто не говорит, что легионеры – плохо. Это большие риски, будет еще сложнее их удерживать»

высказал мнение о легионерах в российском футболе.

Ранее бывший футболист сборной России говорил, что «надо отпустить всех легионеров и делать ставку на своих».

– Могут ли россияне делать разницу в «Зените»?

– Вряд ли вы соберете столько россиян. Никто не говорит, что легионеры – это плохо. Просто это большие риски.

Когда прервалось участие российских клубов в еврокубках, у всех живет в голове мысль, или они хотят в это верить, что все изменится к лучшему и их вернут.

А если нет? Легионеры амбициозны, но впоследствии будет еще сложнее их удерживать, – заявил заместитель генерального директора .