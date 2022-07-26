Андрей Аршавин: «Никто не говорит, что легионеры – плохо. Это большие риски, будет еще сложнее их удерживать»

Андрей Аршавин высказал мнение о легионерах в российском футболе.
Ранее бывший футболист сборной России говорил, что «надо отпустить всех легионеров и делать ставку на своих».
– Могут ли россияне делать разницу в «Зените»?
– Вряд ли вы соберете столько россиян. Никто не говорит, что легионеры – это плохо. Просто это большие риски.
Когда прервалось участие российских клубов в еврокубках, у всех живет в голове мысль, или они хотят в это верить, что все изменится к лучшему и их вернут.
А если нет? Легионеры амбициозны, но впоследствии будет еще сложнее их удерживать, – заявил заместитель генерального директора «Зенита».