Смольников перешел в «Торпедо»

подписало контракт с защитником .

Соглашение рассчитано на один сезон. Игорь будет выступать за нашу команду под 28-м номером.

Смольников – воспитанник «Локомотива». Взрослую карьеру он начал в «Торпедо», за которое дебютировал 4 ноября 2006 года в матче против «Москвы». В составе черно-белых он провел 32 матча.

Смольников наиболее известен по выступлениям за «Зенит». В составе питерцев провел 200 матчей, забил 10 голов, стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.