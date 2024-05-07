Каземиро обвели 8 раз в матче «МЮ» с «Кристал Пэлас» – это антирекорд сезона в АПЛ

У Каземиро возникли проблемы с тем, чтобы остановить игроков «Кристал Пэлас».

Полузащитник « » сыграл в центре обороны в матче 36-го тура .

Бразильца обвели 8 раз – это худший показатель в текущем чемпионате Англии.

Матч «МЮ» с « » завершился победой «орлов» со счетом 0:4.