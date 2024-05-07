Каземиро обвели 8 раз в матче «МЮ» с «Кристал Пэлас» – это антирекорд сезона в АПЛ
У Каземиро возникли проблемы с тем, чтобы остановить игроков «Кристал Пэлас».
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сыграл в центре обороны в матче 36-го тура АПЛ.
Бразильца обвели 8 раз – это худший показатель в текущем чемпионате Англии.
Матч «МЮ» с «Пэлас» завершился победой «орлов» со счетом 0:4.
его сильные стороны это закрывать пространство для передач соперника, быть первым на мяче в динамике, а в статике от него толку нет.
Хааг не тренер. Тренер это бы увидел
В МЮ деградируют.
А тут когда сыграл 1 матч на позиции, на которой никогда не играл, его захейтили
Еле двигается по полю 🤷🏻♂️
Что еще ожидать