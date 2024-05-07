Каземиро обвели 8 раз в матче «МЮ» с «Кристал Пэлас» – это антирекорд сезона в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Каземиро Футбол

У Каземиро возникли проблемы с тем, чтобы остановить игроков «Кристал Пэлас».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» сыграл в центре обороны в матче 36-го тура АПЛ.

Бразильца обвели 8 раз – это худший показатель в текущем чемпионате Англии.

Матч «МЮ» с «Пэлас» завершился победой «орлов» со счетом 0:4.

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27 комментариев
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как ни печально, Казе всё, похоже, наелся (во всех смыслах). надо летом саудитам продавать.
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Ответ Yobo
Зато как Реал его вовремя сплавил за 70 млн. Перес гений!
Так он в прошлом сезоне МЮ был одним из лучших, если не самым лучшим !
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Ответ Роман
От лучшего игрока Реала в ЛЧ, которого никто пройти не мог, до худшего в АПЛ) В МЮ деградируют.
ну может потому что он никогда не играл центральнго защитника.
его сильные стороны это закрывать пространство для передач соперника, быть первым на мяче в динамике, а в статике от него толку нет.
Хааг не тренер. Тренер это бы увидел
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От лучшего игрока Реала в ЛЧ, которого никто пройти не мог, до худшего в АПЛ)
В МЮ деградируют.
+14
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Ответ sabrusov
как ни печально, Казе всё, похоже, наелся (во всех смыслах). надо летом саудитам продавать.
Зато как Реал его вовремя сплавил за 70 млн. Перес гений!
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Ответ Футбол_это_жизнь
Каземиро с рук сходила его грубая игра в Ла Лиге когда никто не понимал, почему ему не дают желтые. Приехав в Англию он получил больше желтых и красных чем за все время в Реале и понял, что его дуболомский футбол не котируется. И вообще это еще один пример того, что покупать игроков Реал Мадрида такое себе решение
причем тут Реал ? Казе оказался в дно-клубе с дно-тренером и превратился в такое же дно.
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Даже мешок с картошкой столько раз за матч не обыграли бы.
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Ответ Дима
ну может потому что он никогда не играл центральнго защитника. его сильные стороны это закрывать пространство для передач соперника, быть первым на мяче в динамике, а в статике от него толку нет. Хааг не тренер. Тренер это бы увидел
Точно. Этот момент упустил. Как же его лысая голова еще на ворота не поставил.
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МЮ обвели похлеще, когда Реал спихнул Каземиро за лютые деньжищи
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Ответ sabrusov
как ни печально, Казе всё, похоже, наелся (во всех смыслах). надо летом саудитам продавать.
я бы начал с продажи яйцеголового. С его талантом мы можем запросто и Бруну на цз увидеть.
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Ответ Роман
Точно. Этот момент упустил. Как же его лысая голова еще на ворота не поставил.
Мне кажется, ещё возраст сказался + АПЛ динамичная лига, не вывозит уже Каземиро физически.
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Ответ Пользователь_1110658044
Людишки, такие людишки. Хают после неудачи. Благословляют и возвышают после успеха. Переменчивые и ненадёжные.
в первом сезоне за МЮ он своими голами (да да голами) принес несколько побед.
А тут когда сыграл 1 матч на позиции, на которой никогда не играл, его захейтили
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Ответ OldRedWhite
Так он в прошлом сезоне МЮ был одним из лучших, если не самым лучшим !
и забил столько сколько не забивал за Реал)
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Ответ Yobo
Зато как Реал его вовремя сплавил за 70 млн. Перес гений!
Тут больше не как, а кому сплавил, МЮ любитель подбирать все блестящее, десятки провальных трансферов не дадут соврать
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Ответ sabrusov
как ни печально, Казе всё, похоже, наелся (во всех смыслах). надо летом саудитам продавать.
Людишки, такие людишки. Хают после неудачи. Благословляют и возвышают после успеха. Переменчивые и ненадёжные.
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Ответ Yobo
Зато как Реал его вовремя сплавил за 70 млн. Перес гений!
Ну он таки принёс МЮ чашку, хоть и мелкую.
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Пора на родину
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Это фиаско.
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Еще бы его не возили на непрофильной позиции))
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87 килограммовый пузырь
Еле двигается по полю 🤷🏻‍♂️
Что еще ожидать
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Могу себе представить его фиаско, если бы его поставили в ворота. Лысая бездарь запросто может.
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Эх, тот самый топовый Каземиро ещё совсем свеж в памяти. А всего-то времени прошло :(
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