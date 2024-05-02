ЦСКА – Рубин где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 6 мая
В понедельник, 6 мая, сыграют ЦСКА и Рубин в 27 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Рубин
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Последние матчи ЦСКА
- ЦСКА – Зенит : 1 – 1
- Балтика – ЦСКА : 3 – 1
- ЦСКА – Спартак : 0 – 0
- ЦСКА – Ахмат : 1 – 2
- ЦСКА – Балтика : 2 – 0
Последние матчи Рубин
- Рубин – Урал : 1 – 1
- Зенит – Рубин : 0 – 2
- Рубин – Локомотив : 1 – 1
- Крылья Советов – Рубин : 2 – 0
- Оренбург – Рубин : 3 – 0
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