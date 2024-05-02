ЦСКА – Рубин где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 6 мая

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Футбол

В понедельник, 6 мая, сыграют ЦСКА и Рубин в 27 туре РПЛ 2023/2024.

💰 Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽

Во сколько играют ЦСКА – Рубин

  • Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

ЦСКА: все новости

Рубин: все новости

РПЛ 2023/2024: все новости

Последние матчи ЦСКА

Последние матчи Рубин

Прогноз на матч ЦСКА – Рубин

💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий