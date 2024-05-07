Мусаев, Слишкович, Карпин, Осинькин, Игнашевич номинированы на приз лучшему тренеру апреля в РПЛ

Теги Спартак Крылья Советов Ростов Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Валерий Карпин Игорь Осинькин Краснодар Мурад Мусаев Владимир Слишкович Футбол

РПЛ объявила номинантов на приз Winline лучшему тренеру месяца.

На награду по итогам апреля претендуют:

Мурад МусаевКраснодар») – 5 матчей, 10 очков;

Владимир СлишковичСпартак») – 3 матча, 7 очков;

Игорь Осинькин («Крылья Советов») – 5 матчей, 10 очков;

Валерий Карпин («Ростов») – 5 матчей, 10 очков;

Сергей Игнашевич («Балтика») – 5 матчей, 9 очков.

46 комментариев
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Мусаев?😂
+84
-1
+83
что здесь делает мусаев,а так игнашевич молодца с балтикой
+47
-1
+46
Мусаев очевидный кандидат даже на звание тренер года)))
+22
-1
+21
А Мусаев каким боком?
+15
-1
+14
Ответ Serge Vendino
Мусаев?😂
хм, может в Тереке есть какой Мусаев?
+12
-1
+11
Мусаев конечно .. Какой тут разговор может быть ;))
+10
-1
+9
Жёсткий троллинг физрука Мусаева.
+11
-2
+9
Ответ Futbol2710
что здесь делает мусаев,а так игнашевич молодца с балтикой
Согласен Игнашевич лучший Тренер чем Мусаев
+9
-1
+8
А Адиев, не?
+9
-1
+8
Выбор непростой, но, пожалуй, все же Мусаев, а-ха-ха)))
+6
-1
+5
Мусаев ))))
+4
-1
+3
А где Семак?)))
+4
-2
+2
Надо давать Семаку. Никто столько не сделал для разжигания интриги в золотой гонке!
+3
-1
+2
Мусаев. Угорают, похоже.
+3
-1
+2
Мусаев всегда вне конкуренции. Правда,для Галицкого
+3
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Мусаев, однозначно
+2
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Мусаева нужно в номинацию худший тренер 😡
+2
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Мусаев, Мусаев))
+1
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0
А где Личка?
+1
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0
а Ретенберг где? ютуб смотрит ?
+1
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Только Мостовому этот список не показывайте. А то его удар хватит.
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Непобедимый Слишкович лучший однозначно...
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Семак без вариантов
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Ну тут без вариантов Мусаев лучший!
Как бы зенит не сопротивлялись он всеми силами не дает им шанса упустить чемпионат)))
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Ответ Futbol2710
что здесь делает мусаев,а так игнашевич молодца с балтикой
9 в руках
+1
-1
0
Ответ Северный болельщик
Мусаев, однозначно
вообще бесспорно ))
+1
-1
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