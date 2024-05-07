Мусаев, Слишкович, Карпин, Осинькин, Игнашевич номинированы на приз лучшему тренеру апреля в РПЛ
РПЛ объявила номинантов на приз Winline лучшему тренеру месяца.
На награду по итогам апреля претендуют:
Мурад Мусаев («Краснодар») – 5 матчей, 10 очков;
Владимир Слишкович («Спартак») – 3 матча, 7 очков;
Игорь Осинькин («Крылья Советов») – 5 матчей, 10 очков;
Валерий Карпин («Ростов») – 5 матчей, 10 очков;
Сергей Игнашевич («Балтика») – 5 матчей, 9 очков.
Как бы зенит не сопротивлялись он всеми силами не дает им шанса упустить чемпионат)))