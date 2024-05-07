Эндрик о расизме: «У меня черная кожа, этот цвет мне дал Бог. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они только закаляют меня»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига дискриминация Эндрик Футбол

Эндрик заявил, что не поддастся на расистские провокации.

«Моя мама всегда говорила мне, что нужно сохранять спокойствие и не позволять обстоятельствам выводить меня из себя.

У меня не белая кожа, у меня действительно черная кожа, это Бог дал мне такой цвет. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они только закаляют меня», – сказал нападающий сборной Бразилии и «Палмейраса» Эндрик, который летом перейдет в «Реал», в эфире передачи Conversa com Bial.

10 комментариев
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Нам то не гони!
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Такая удача, такое веселье,
Если хозяин с тобой!
Всегда Новый год и всегда новоселье,
Если хозяин с тобой!

Но такая тоска и такое мученье,
Если хозяина нет.
Никто не подарит кусочек печенья,
Если хозяина нет.
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Может Эндрик, когда перейдёт в Реал, перевоспитает Вини, и тот перестанет обращать внимание на гул со стороны болельщиков.
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