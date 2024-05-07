Эндрик о расизме: «У меня черная кожа, этот цвет мне дал Бог. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они только закаляют меня»

Эндрик заявил, что не поддастся на расистские провокации.

«Моя мама всегда говорила мне, что нужно сохранять спокойствие и не позволять обстоятельствам выводить меня из себя.

У меня не белая кожа, у меня действительно черная кожа, это Бог дал мне такой цвет. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они только закаляют меня», – сказал нападающий сборной Бразилии и « » , который летом перейдет в « », в эфире передачи Conversa com Bial.