Эндрик о расизме: «У меня черная кожа, этот цвет мне дал Бог. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они только закаляют меня»
Эндрик заявил, что не поддастся на расистские провокации.
«Моя мама всегда говорила мне, что нужно сохранять спокойствие и не позволять обстоятельствам выводить меня из себя.
У меня не белая кожа, у меня действительно черная кожа, это Бог дал мне такой цвет. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они только закаляют меня», – сказал нападающий сборной Бразилии и «Палмейраса» Эндрик, который летом перейдет в «Реал», в эфире передачи Conversa com Bial.
Если хозяин с тобой!
Всегда Новый год и всегда новоселье,
Если хозяин с тобой!
Но такая тоска и такое мученье,
Если хозяина нет.
Никто не подарит кусочек печенья,
Если хозяина нет.