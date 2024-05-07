Агенты Гвардиолы: «Бавария» у Пепа в сердце, но он не хочет уходить из «Манчестер Сити»
Пеп Гвардиола не планирует возвращаться в «Баварию».
«Бавария» у Пепа в сердце, но он не хочет уходить из «Манчестер Сити» этим летом.
Он очень счастлив в команде, и у него есть контракт до 2025 года. Возвращение в «Баварию» не является вариантом», – говорится в сообщении агентства Tacticgrup, представляющего интересы тренера.
Специалист возглавлял клуб из Мюнхена с 2013 по 2016 год, выиграв с ним три титула Бундеслиги, два Кубка Германии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
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