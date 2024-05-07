Агенты Гвардиолы: «Бавария» у Пепа в сердце, но он не хочет уходить из «Манчестер Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Пеп Гвардиола Томас Тухель Футбол

Пеп Гвардиола не планирует возвращаться в «Баварию».

«Бавария» у Пепа в сердце, но он не хочет уходить из «Манчестер Сити» этим летом.

Он очень счастлив в команде, и у него есть контракт до 2025 года. Возвращение в «Баварию» не является вариантом», – говорится в сообщении агентства Tacticgrup, представляющего интересы тренера. 

Специалист возглавлял клуб из Мюнхена с 2013 по 2016 год, выиграв с ним три титула Бундеслиги, два Кубка Германии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Немецкая команда продолжает поиск нового тренера, который должен заменить Томаса Тухеля. 

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18 комментариев
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Ну это и так понятно, Пеп и Клопп два выдающихся системных тренера современности, они сами могут выбирать, кого тренировать и сколько. Привилегия великих.
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Это было и так понятно. Столько времени строить команду и в момент пиковой формы уходить?
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Не любит он возвращаться. Иначе бы в Барсе был.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ну, для точности, у Баварии тогда и до прихода Пепа была суперкоманда с треблом, правда в том, что конечно у него, особенно в тот период, не было возможности совершенствовать там состав под себя, это правда. В МС у него практически карт-бланш, мало кто сможет обеспечить такое, глупо было бы уходить.
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Ман Сити - это личный шедевр Пепа. Вряд ли он уйдёт ещё из лучшей лиги мира, где он создал одну из лучших команд в истории (а на мой взгляд лучшую) в чемпионат, где соперники выигрывают раз в 12 лет, в команду, которая пешком всех выносит.
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Бавария в сердце, Барселона в печени, Сити в кошельке
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Еще не все части тела у Пепы заняты, Бавария в сердце, Барселона в крови, Брешия в памяти, МанСити в заднем кармане. Ему нужен новый клуб.)
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Ответ rusik krasav4ik
Вот тут часто обвиняют Зидана в трусости, но по факту та же тропа что и у Пепа. Пепу повезло застать мощную Баварию и очень перспективный Сити. А Зизу некуда было податься после Мадрида кроме самого Мадрида - Дешам сел как курица на яйца в сборной, Юве явно в поисках себя, МЮ стреляет в ногу любому, ПСЖ не поймут в Марселе. Так и выходит все по современному, как в топ боксе
Пеп слепил этот Сити сам , мы видим на примере Челси и МЮ что деньги далеко не показатель в АПЛ , они там есть у всех .
Зидан придет в Челси или МЮ и будет также плестись на 6-7 месте так как там проблема куда серьезнее чем плохой тренер
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Комментарий удален модератором
Ответ NickFourteen
Это было и так понятно. Столько времени строить команду и в момент пиковой формы уходить?
Сейчас не пиковая. Пик пройдет после требла. Хотя нынешний сезон где потенциально может быть АПЛ+КА — очень круто. Всем бы такие сезоны)
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Ответ Владимир Владимир
Ман Сити - это личный шедевр Пепа. Вряд ли он уйдёт ещё из лучшей лиги мира, где он создал одну из лучших команд в истории (а на мой взгляд лучшую) в чемпионат, где соперники выигрывают раз в 12 лет, в команду, которая пешком всех выносит.
Плюс к тому неадекватное руководство Баварии, которое уже несколько лет совершает просто глупые поступки, в отличие от умных хозяев Сити
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