Агенты Гвардиолы: «Бавария» у Пепа в сердце, но он не хочет уходить из «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола не планирует возвращаться в «Баварию».

« » у в сердце, но он не хочет уходить из « » этим летом.

Он очень счастлив в команде, и у него есть контракт до 2025 года. Возвращение в «Баварию» не является вариантом», – говорится в сообщении агентства Tacticgrup, представляющего интересы тренера.

Специалист возглавлял клуб из Мюнхена с 2013 по 2016 год, выиграв с ним три титула Бундеслиги, два Кубка Германии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Немецкая команда продолжает поиск нового тренера, который должен заменить Томаса Тухеля.