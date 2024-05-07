Вратарь «Зенита» Кержаков о чемпионской гонке в РПЛ: «Кто‑то свыше делает так, чтобы интрига сохранялась, наверное. Ничья в Воронеже может нас встряхнуть»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Динамо Москва Факел Краснодар Матч ТВ Футбол

Михаил Кержаков высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

В понедельник «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в гостевом матче 27‑го тура Мир РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 51 очко и лидирует в таблице с минимальным отрывом от конкурентов – «Краснодара» и «Динамо» (по 50 очков). 

– Всегда обидно терять очки, особенно на последней секунде матча. Но искать крайних и виноватых не надо. В том числе потому, что самые важные матчи еще впереди.

– Тем не менее после матча с «Факелом» «Зенит» опережает конкурентов на одно очко.

– Только это и порадовало. Но ведь могли сделать и большой отрыв. С другой стороны, оглядываться назад нет смысла – надо смотреть вперед и думать, что делать дальше в оставшихся матчах.

– Два последних матча «Зенит» сыграл со счетом 1:1. Но, судя по вашему настроению, ничья ничье рознь?

– Так и есть. С «Факелом» мы полностью контролировали игру в первом тайме. Забили, потом был незасчитанный гол во втором тайме. Кто‑то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Но кто в этом виноват, кроме нас самих? В том же Воронеже могли побеждать с крупным счетом. Еще есть три тура, так что посмотрим.

– С учетом Кубка России «Зенит» не выигрывает четыре матча подряд. Не хватает эмоций?

– Давайте посмотрим, как ничья в Воронеже повлияет на нас. Не исключаю, что в конечном счете повлияет положительно, встряхнет нас, – сказал вратарь питерцев. 

25 комментариев
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Действительно, нужна была эта ничья, что "встряхнуться". Поражений от Рубина и динамо никак не хватило для встряски.
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Никто свыше ничего не делает,вы сами все на поле делаете,вернее не делаете! Факел вас встряхнул,а Динамо не встряхивало?
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просто в этом году святые как никогда на разные команды поставили, вот и получается свистопляска
+4
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+4
Ответ Муртас Тедеишвили
На протяжении нескольки лет футбольная общественность жаловалась на то, что в РПЛ за чемпионство нет интриги. В этом сезоне Зениту "сверху" было дано указание искуственно создать ту самую интригу а кто то наивно стал полагать, что чемпионом может стать краснодар или динамо)))))
Ооо теории заговора пошли - сбегаю за шапочкой из фольги и вернусь )
+5
-1
+4
Кто-то свыше забыл занести судьям в этом сезоне 😎
+9
-8
+1
Без души и агрессии чемпионами не становятся. Кроме пары-тройки игроков, вся зенитовская рать - дохлая. Ну а с точки зрения технико-тактической, непонятно во что играли Артур и Мостовой. То не успели, то опаздали - и всё невпопад. Какая Европа Мостовому?!
+2
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Вас уже 4 матча назад надо было так встряхнуть, что бы забегали наконец-то!
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Приписывать это к делам Всевышнего🤦‍♂️
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Ну собственно москвичи абсолютно правы:

1. ФК Зенит судят не так как всех остальных

2. Сверху решается кто будет чемпионом

Руками сухих и лысых исполнителей
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Кассьерра потерялся,Мостовой в нулевой форме,Артур не четверть Малкома,Алип-привоз,Вендел а пора отпускать.Пол команды пешком ходят,позорная игра любимой команды.
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Неужели заговор?
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Ответ box2box2
C Мишком в воротах о чемпионстве можно забыть(
А в прошлом году как тогда стали ?
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Ответ box2box2
В важных матчах он всегда косячит, а сейчас получается 3 игры, в которых нужны 9 очков, иначе никак...
Уж кого-кого, но не Мишу обвинять в потере очков.
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Ответ Karamazoff
Представляю, как вы там трясетесь после двух поражений и ничьи подряд.
А вот это наше дело, обойдëмся без *********
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Ответ Алексей Супонинский
Без судей не прёт у вас
Зато у других поперло,то гол из офсайда за считают(Краснодар),то игрока не удалят(признано ЭСК,Динамо)
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