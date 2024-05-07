Румменигге о «Байере»: «Полстраны мечтало, чтобы чемпионом стала не «Бавария». Я всегда был убежден, что Алонсо станет успешным тренером, он работал с лучшими»

Карл-Хайнц Румменигге высказался о чемпионстве «Байера».

– Вас удивил сезон, проведенный в « »?

– И да, и нет. Да, потому что он возглавил «Леверкузен», когда клуб был предпоследним, и нет, потому что я хорошо знаю его по работе в «Баварии» и всегда был убежден, что в конечном итоге он станет успешным тренером. Следует помнить, что он работал с лучшими тренерами мира: Гвардиолой, Анчелотти, Бенитесом, Моуринью. Поскольку он очень умный человек, он вникал в каждую деталь, а затем создал на ее основе свою собственную формулу. Титул заслужен.

– После одиннадцати лет гегемонии «Баварии».

– Да, именно поэтому то, что на этот раз мы пришли к финишу вторыми, не кажется драмой. Половина страны мечтала о том, чтобы чемпионами стали не мы, и в этом сезоне их желание наконец сбылось. Теперь нам нужно собраться с силами, чтобы снова стать чемпионами в следующем году.

– Но Хаби все еще там.

– И это меня не удивляет. Хаби – талантливый парень, но в то же время очень благодарный. Я помню, что мы заключили с ним контракт на два года, когда он приехал в Мюнхен. Затем я встретился с его представителем. Иньяки, кстати, тоже очень хорошим человеком.

Он всегда был очень серьезен, но нам потребовалось всего пять минут, чтобы договориться о том, чтобы он остался с нами еще на один сезон. Он ясно дал нам понять, что хочет остаться в «Баварии», и так оно и произошло.

В день его ухода наш капитан также попрощался с нами, и я попросил всех сотрудников клуба поаплодировать им стоя после их последней тренировки. Никто не отсутствовал. «Бавария» знает, кто такой Хаби. И Хаби знает, что такое « », – сказал член наблюдательного совета мюнхенского клуба.