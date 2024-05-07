Румменигге о «Байере»: «Полстраны мечтало, чтобы чемпионом стала не «Бавария». Я всегда был убежден, что Алонсо станет успешным тренером, он работал с лучшими»

Теги Бавария Байер Филипп Лам Хаби Алонсо бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Футбол

Карл-Хайнц Румменигге высказался о чемпионстве «Байера».

– Вас удивил сезон, проведенный Хаби Алонсо в «Леверкузене»?

– И да, и нет. Да, потому что он возглавил «Леверкузен», когда клуб был предпоследним, и нет, потому что я хорошо знаю его по работе в «Баварии» и всегда был убежден, что в конечном итоге он станет успешным тренером. Следует помнить, что он работал с лучшими тренерами мира: Гвардиолой, Анчелотти, Бенитесом, Моуринью. Поскольку он очень умный человек, он вникал в каждую деталь, а затем создал на ее основе свою собственную формулу. Титул заслужен.

– После одиннадцати лет гегемонии «Баварии».

– Да, именно поэтому то, что на этот раз мы пришли к финишу вторыми, не кажется драмой. Половина страны мечтала о том, чтобы чемпионами стали не мы, и в этом сезоне их желание наконец сбылось. Теперь нам нужно собраться с силами, чтобы снова стать чемпионами в следующем году.

– Но Хаби все еще там.

– И это меня не удивляет. Хаби – талантливый парень, но в то же время очень благодарный. Я помню, что мы заключили с ним контракт на два года, когда он приехал в Мюнхен. Затем я встретился с его представителем. Иньяки, кстати, тоже очень хорошим человеком.

Он всегда был очень серьезен, но нам потребовалось всего пять минут, чтобы договориться о том, чтобы он остался с нами еще на один сезон. Он ясно дал нам понять, что хочет остаться в «Баварии», и так оно и произошло.

В день его ухода наш капитан Филипп Лам также попрощался с нами, и я попросил всех сотрудников клуба поаплодировать им стоя после их последней тренировки. Никто не отсутствовал. «Бавария» знает, кто такой Хаби. И Хаби знает, что такое «Бавария», – сказал член наблюдательного совета мюнхенского клуба. 

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10 комментариев
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Хаби безусловно многое впитал у великих тренеров под руководством который он играл, но это ведь только 1/5 успеха. Еще это надо все знания объединить воедино, выделить важное, умело управлять коллективом и раздевалкой, и много-много еще факторов. Ведь многие прекрасные и умнейшие футболисты потом становились тренерами и славы они не сыскали и никаких успехов не достигли. Но безусловно стать тренером бывшему футболисту несколько проще ( и тут речь не про бумажки о которых говорит Мостовой), а о том, что он сам прожил эту жизнь, может залезть в голову к футболисту, легче находить общий язык с игроками и быть не только начальником, но и опытным другом, который может подсказать через призму своего игрового опыта.
+7
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Уважительно высказался, молодец.
+5
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+4
Ответ corazon blanco
Хаби безусловно многое впитал у великих тренеров под руководством который он играл, но это ведь только 1/5 успеха. Еще это надо все знания объединить воедино, выделить важное, умело управлять коллективом и раздевалкой, и много-много еще факторов. Ведь многие прекрасные и умнейшие футболисты потом становились тренерами и славы они не сыскали и никаких успехов не достигли. Но безусловно стать тренером бывшему футболисту несколько проще ( и тут речь не про бумажки о которых говорит Мостовой), а о том, что он сам прожил эту жизнь, может залезть в голову к футболисту, легче находить общий язык с игроками и быть не только начальником, но и опытным другом, который может подсказать через призму своего игрового опыта.
Если Хаби пройдёт стажировку у Мостового, то до конца карьеры не проиграет ни одного матча.
+6
-2
+4
Ответ Я знаю
А если бы Алонсо не выиграл, слова бы не сказал о нем. А так Х.Алонсо фантастический.
Откуда вы знаете, что было бы, если бы..?

"А если бы он вез патроны?" ©
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Я думаю чего это меня с приложения спортса на рекламу букмекера кидает в браузер. Я же так внимательно обхожу эти баннеры. Спортс, браво! Ты добавил в нижний правый угол экрана баннер букмекера, который размером аккурат под большой палец правой руки. И он не свайпается. И закрыть его та еще история! Спасибо большое тебе спортс!
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Ответ krokodilych
Откуда вы знаете, что было бы, если бы..? "А если бы он вез патроны?" ©
я тебя не знаю
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Представитель футбольного гегемона здорового человека
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