«Факел» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти на Божине в матче с «Зенитом»
«Факел» обратился в ЭСК РФС после матча с «Зенитом».
Игра 27-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1.
Воронежский клуб попросил ЭСК рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 64-й минуте – Сергей Божин и Вячеслав Караваев прихватывали друг друга в штрафной площади петербуржцев, из-за чего оба упали. Главный судья Алексей Сухой в этом эпизоде не увидел нарушения правил и продолжил игру.
«Факел» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков.
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