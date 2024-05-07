«Факел» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти на Божине в матче с «Зенитом»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Алексей Сухой Сергей Божин Вячеслав Караваев Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

«Факел» обратился в ЭСК РФС после матча с «Зенитом».

Игра 27-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1. 

Воронежский клуб попросил ЭСК рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 64-й минуте – Сергей Божин и Вячеслав Караваев прихватывали друг друга в штрафной площади петербуржцев, из-за чего оба упали. Главный судья Алексей Сухой в этом эпизоде не увидел нарушения правил и продолжил игру.

«Факел» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков. 

31 комментарий
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И по Кассьерре пусть заодно спросят тогда.
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А кто там в первом тайме за шею рукой обнял кассьерру, из-за чего тот не прыгнул за мячом, до которого бы дотянулся? Не он же?
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Хватали друг друга,Караваев не уступил,молодец.
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Клоуны, там Божин чуть футболку с Караваева не сорвал))ну пусть насладятся минутой славы)насмотрятся блогеров московских и потом кукуха едет)
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нейтрально всегда относился к факелу, но после этого колхоза, желаю только пердив и надолго.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
5 подряд кубков липовых раздали например
Ааа,ну ясно,болельщик Спартака про липовость что-то вещает,ахахаха,научитесь не отставать на 33 очка сначала,ахаха.
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+6
Ответ Инсаф Галиуллинн
Тебе комиком на ТВ надо устроиться, шутки у тебя от бога
тебе в детстве сильно обидели?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Тебе комиком на ТВ надо устроиться, шутки у тебя от бога
Тебе сказки рассказывать по борзыкинским фантазиям,какие уж тут шутки:
Валерий Непомнящий: «Спартаку» нужно обращать меньше внимания на судейство. 33 очка отставания от «Зенита» — это некрасиво»
Вам о таком на обраниях не рассказывают?
+6
-1
+5
Ответ Инсаф Галиуллинн
Комментарий скрыт
Ну давай,расскажи как судьи помогают Зениту.
+13
-9
+4
Жеванный стыд
+9
-5
+4
Ответ Инсаф Галиуллинн
5 подряд кубков липовых раздали например
может сомое главное что у тябя 5 лет за щекой удачи умник
+5
-1
+4
Вам одного сомнительного пенальти на 93-й минуте мало?
+15
-12
+3
Ответ dirk shnaider
Правильно делают, пенальти там был. А то тут питерцы пытаются ничью с вылетающей командой происком промосковских судей оправдать. Давайте уж по старинке, высоким полем оправдывайтесь.
Это удел свинины.
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Комментарий удален модератором
Ответ Инсаф Галиуллинн
5 подряд кубков липовых раздали например
Ну-да, ну-да, на приеме бромантана поймали Спартак - а липовые кубки - у Зенита. КБ(кокаино-бромантановая) логика.
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Тебе комиком на ТВ надо устроиться, шутки у тебя от бога
Это не шутки, это приговор, протрезвей уже.
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Ответ Fomin525
тебе в детстве сильно обидели?
У него детство еще не кончилось. И, походу, не кончится никогда, доже на пенсии.
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Ответ эль Пуканьеро Бомбардини
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Комментарий удален модератором
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