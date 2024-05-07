«Факел» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти на Божине в матче с «Зенитом»

«Факел» обратился в ЭСК РФС после матча с «Зенитом».

Игра 27-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1.

Воронежский клуб попросил ЭСК рассмотреть эпизод с неназначенным пенальти на 64-й минуте – и прихватывали друг друга в штрафной площади петербуржцев, из-за чего оба упали. Главный судья в этом эпизоде не увидел нарушения правил и продолжил игру.

« » занимает 14-е место в таблице Мир , набрав 28 очков.