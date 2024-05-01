Удинезе – Наполи где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 6 мая
В понедельник, 6 мая, сыграют Удинезе и Наполи в 35 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Фриули».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Удинезе – Наполи
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Удинезе
- Болонья – Удинезе : 1 – 1
- Удинезе – Рома : 1 – 2
- Верона – Удинезе : 1 – 0
- Удинезе – Интер : 1 – 2
- Сассуоло – Удинезе : 1 – 1
Последние матчи Наполи
- Наполи – Рома : 2 – 2
- Эмполи – Наполи : 1 – 0
- Наполи – Фрозиноне : 2 – 2
- Монца – Наполи : 2 – 4
- Наполи – Аталанта : 0 – 3
Прогноз на матч Удинезе – Наполи
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