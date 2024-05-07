«МЮ» впервые дважды подряд проиграл «Пэлас» в АПЛ. «Орлы» забили 3+ гола «Юнайтед» дома в Премьер-лиге впервые в истории
«Кристал Пэлас» дома разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:0) в 36-м туре АПЛ.
Таким образом, «Пэлас» выиграл у манкунианцев 2 матча подряд в нынешнем сезоне АПЛ. Такого раньше не случалось в истории встреч этих клубов. В 7-м туре чемпионата Англии «Пэлас» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) на «Олд Траффорд».
Также лондонский клуб впервые в истории забил 3+ гола в ворота «МЮ» в домашнем матче Премьер-лиги.
Команда под руководством Эрика тен Хага потерпела крупнейшее поражение с весны прошлого года, когда «МЮ» проиграл «Ливерпулю» (0:7).
«Юнайтед» перед тремя последними играми идет на 8-м месте. Впереди матчи с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».
Не преувеличивайте достижения 7хага