«МЮ» впервые дважды подряд проиграл «Пэлас» в АПЛ. «Орлы» забили 3+ гола «Юнайтед» дома в Премьер-лиге впервые в истории

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

«Кристал Пэлас» дома разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:0) в 36-м туре АПЛ.

Таким образом, «Пэлас» выиграл у манкунианцев 2 матча подряд в нынешнем сезоне АПЛ. Такого раньше не случалось в истории встреч этих клубов. В 7-м туре чемпионата Англии «Пэлас» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) на «Олд Траффорд».  

Также лондонский клуб впервые в истории забил 3+ гола в ворота «МЮ» в домашнем матче Премьер-лиги.

Команда под руководством Эрика тен Хага потерпела крупнейшее поражение с весны прошлого года, когда «МЮ» проиграл «Ливерпулю» (0:7). 

«Юнайтед» перед тремя последними играми идет на 8-м месте. Впереди матчи с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

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9 комментариев
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4Хаг: "Значит есть над чем работать. Надо улучшить статистику игры против Пэлэс"
+5
-2
+3
Ни дня без рекордов))
+2
-1
+1
Э, в 72 году вообще-то КП у себя дома только за тайм забили 5 штук.
Не преувеличивайте достижения 7хага
+1
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+1
😂😂😂
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Это уже даже не смешно , больно смотреть на такой Юнайтед. Когда то МЮ был грозой АПЛ и мог вторым составом спокойно обыгрывать кого угодно. Честно сказать и состав у 7Хага не самый слабый в АПЛ чем у того же ливерпуля или арсенала , а результаты плачевные. Может и прав был Криро на счет Хага
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Ответ kaka10
4Хаг: "Значит есть над чем работать. Надо улучшить статистику игры против Пэлэс"
Опередил с 4Хаг)))
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