Ташуев о проблемах «Зенита»: «Позиционная атака субтильная. Нет взрыва, нет мощности. Бразильцы подобраны усредненные – сложно сравнить с Малкомом, Халком»
Сергей Ташуев высказался о проблемах «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга набрал 1 очко в 3 последних матчах в Мир РПЛ.
– А что происходит с «Зенитом»? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?
– Позиционная атака явно субтильная. Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с «физикой»?
Ведь что такое физподготовка? Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд и выигрываешь полметра-метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь.
– То есть этому «Зениту» недостает мощи?
– Пожалуй. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.
– У вас есть вопросы к Артуру? Согласны, что человек, за которого заплатили приличные деньги, разницы пока не делает?
– Можно говорить не только об Артуре. В «Зените» сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, Мантуан, тот же Артур. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Все какие-то средние. Может, еще требуется время на адаптацию?
– Но есть же Вендел, Клаудиньо. Они просели?
– Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Самоуспокоились. Нужна какая-то встряска, – сказал бывший главный тренер «Факела».
"БОЛЬШЕ БРАЗИЛЬЦЕВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ"
Единственный шанс, что Клаудиньо на 30 метров забросит за спины и забьем, но на постоянку это практиковать не реально
Сами виноваты, что берём всяких артуров и задвигаем Педро
Мостовой тоже нет агрессии в атаке, не накручивает больше одного и не стабильно