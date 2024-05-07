Ташуев о проблемах «Зенита»: «Позиционная атака субтильная. Нет взрыва, нет мощности. Бразильцы подобраны усредненные – сложно сравнить с Малкомом, Халком»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Сергей Ташуев Халк Малком Клаудиньо Артур Гимараэс Вендел Спорт-Экспресс Густаво Мантуан Педро дос Сантос Футбол

Сергей Ташуев высказался о проблемах «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 1 очко в 3 последних матчах в Мир РПЛ.

– А что происходит с «Зенитом»? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

– Позиционная атака явно субтильная. Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с «физикой»?

Ведь что такое физподготовка? Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд и выигрываешь полметра-метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь.

– То есть этому «Зениту» недостает мощи?

– Пожалуй. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.

– У вас есть вопросы к Артуру? Согласны, что человек, за которого заплатили приличные деньги, разницы пока не делает?

– Можно говорить не только об Артуре. В «Зените» сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, Мантуан, тот же Артур. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Все какие-то средние. Может, еще требуется время на адаптацию?

– Но есть же Вендел, Клаудиньо. Они просели?

– Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Самоуспокоились. Нужна какая-то встряска, – сказал бывший главный тренер «Факела». 

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28 комментариев
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Теперь этот тип главным футбольным специалистом в стране заделался.
+12
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+9
Да ладно они там ЛЧ собирались брать или на крайний ЛЕ
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+7
Оказывается дело в составе. Купите Сереже ещё бразильцев на сто мульонов. С этим составом Факел не одолеть.
"БОЛЬШЕ БРАЗИЛЬЦЕВ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ"
+5
-2
+3
Ответ Антонио Мартынов
Он спартак 2 раза беднейшим факелом обыграл)
Спартак вообще обыгрывали все, кому не лень
+4
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Ответ fussballer
Он сам ушёл по семейным обстоятельствам. По крайней мере по официальной версии)
Может его специально заставили так сказать 🤷
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+2
Ответ al
Ташуев это тренер такой? и его, видимо, недавно уволили - то-то он каждый день здесь в ленте со своими домыслами🙄
Он сам ушёл по семейным обстоятельствам. По крайней мере по официальной версии)
+2
-1
+1
Ответ Геннадий Киселев
Теперь этот тип главным футбольным специалистом в стране заделался.
Он спартак 2 раза беднейшим факелом обыграл)
+3
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Непонятный тренер рассуждает о том, чего не видит
+4
-3
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Покупают лучших игроков, как говорится по всем катком должны пройтись, а тут все наоборот,
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Он вообще в курсе - сколько Педро лет? …эмоциональная встряска нужна самому Ташуеву. Бразильцы ему не те…Привык на одном беге в футбол играть, по другому игру не воспринять уже.
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Танцев теперь встал в один ряд с такими экспертами матч ТВ, как Рахимов, Колыванов, Быстров, Мостовой и тд?
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Ташуев это кто?
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Ну это да, контроль и перекат есть, но в отличии от МанСити никто из вингеров не обыгрывает и даже не пытается и поэтому остроты нет
Единственный шанс, что Клаудиньо на 30 метров забросит за спины и забьем, но на постоянку это практиковать не реально

Сами виноваты, что берём всяких артуров и задвигаем Педро
Мостовой тоже нет агрессии в атаке, не накручивает больше одного и не стабильно
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Может его специально заставили так сказать 🤷
Вполне возможно. Кто знает.
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Ответ al
Ташуев это тренер такой? и его, видимо, недавно уволили - то-то он каждый день здесь в ленте со своими домыслами🙄
Да-да)) эта пиар машина как ты помнишь гениального руководитедя геркуса умудрялась куда-то пристроить. И этого пристроит
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Ответ Caniball
Стоп. Так эти же бразильцы (Вендел и Клаудиньо) выиграли уже несколько чемпионатов подряд и из каждого утюга звучало, что они просто топ игроки. Так что поменялось?!
им надоело из года в год обыгрывать одну и ту же шалупонь. Нет желания, нет и игры.
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Ответ Da prozecutor
им надоело из года в год обыгрывать одну и ту же шалупонь. Нет желания, нет и игры.
Может тогда выход из ситуации всех распустить и сняться с чемпионата, раз у них нет желания и нет игры. Зачем себя мучать?!
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Ответ Constantin
что за ерунду ты пишешь
Ерунда у вас в штанах.
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Ташуев поразительный тренер, мегаопытный. Столько клубов поменял за тренерскую карьеру. Пальцев рук и ног не хватит.
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С усреднёнными бразильцами, проседанием по физике, кризисом игровой и тренерской мысли, боданием с бронеавтобусами, судейской предвзятостью, со всем вот этим, Зенит, тем не менее, остаётся наиболее реальным претендентом не только на чемпионство, но и на золотой дубль... Что же тогда происходит у соперников и конкурентов? Устоит ли столица нашей Родины, если Зенит станет первым? Или вновь сгорит, спалённая пожаром?..
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Ответ Геннадий Киселев
Теперь этот тип главным футбольным специалистом в стране заделался.
Почему подпивасы со спортса считают себя вправе высказывать никому ненужное мнение, но отказывают в этом тренерам, которые 40 лет занимаются футболом?
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Ответ tzasasa
Спартак вообще обыгрывали все, кому не лень
Это он уже раз 50 сказал эту фразу
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