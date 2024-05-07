Ташуев о проблемах «Зенита»: «Позиционная атака субтильная. Нет взрыва, нет мощности. Бразильцы подобраны усредненные – сложно сравнить с Малкомом, Халком»

Сергей Ташуев высказался о проблемах «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 1 очко в 3 последних матчах в Мир .

– А что происходит с « »? Можно ли говорить о каком-то игровом кризисе?

– Позиционная атака явно субтильная. Нет агрессии, нет каких-то ярких индивидуальных действий. Контроль ради контроля. Нет взрыва, нет мощности. Может быть, команда испытывает проблемы с «физикой»?

Ведь что такое физподготовка? Максимальная мощность, которую ты можешь показать в течение трех-восьми секунд и выигрываешь полметра-метр у соперника на каждом участке поля, а не просто бегаешь.

– То есть этому «Зениту» недостает мощи?

– Пожалуй. Питерцы просто стараются играть на классе, не взрываются на поле, не включают агрессию.

– У вас есть вопросы к ? Согласны, что человек, за которого заплатили приличные деньги, разницы пока не делает?

– Можно говорить не только об Артуре. В «Зените» сейчас подобраны усредненные бразильцы. Педро, , тот же Артур. Их сложно сравнить с Малкомом, Халком. Нынешние бразильцы не могут в одиночку решать исходы встреч. Все какие-то средние. Может, еще требуется время на адаптацию?

– Но есть же Вендел, . Они просели?

– Тут дело скорее в психологии. Они пресытились победами. Понятно, что каждый футболист скажет, что он готов и дальше брать титулы. Но ведь в подкорке сидит мысль: все равно выиграем, все равно дожмем. Самоуспокоились. Нужна какая-то встряска, – сказал бывший главный тренер «Факела».