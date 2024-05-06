0:4 – крупнейшее поражение «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля» в марте 2023 года

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее поражение с весны прошлого года.

Команда Эрика тен Хага была разгромлена « » (0:4) в 36-м туре .

Манкунианцы в последний раз уступали с разницей как минимум в четыре мяча «Ливерпулю».

5 марта 2023 года мерсисайдцы одержали победу со счетом 7:0.