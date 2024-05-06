0:4 – крупнейшее поражение «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля» в марте 2023 года
«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее поражение с весны прошлого года.
Команда Эрика тен Хага была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4) в 36-м туре АПЛ.
Манкунианцы в последний раз уступали с разницей как минимум в четыре мяча «Ливерпулю».
5 марта 2023 года мерсисайдцы одержали победу со счетом 7:0.
P.S.: А там ещё Арсенал на неделе... короче, будет много насилия и боли 🤣🤣
А тут проигрыш Пэлэсу 0:4 совсем не удивляет никого. Хаг крепко утвердил сегодняшние стандарты МЮ