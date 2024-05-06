0:4 – крупнейшее поражение «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля» в марте 2023 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее поражение с весны прошлого года.

Команда Эрика тен Хага была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4) в 36-м туре АПЛ.

Манкунианцы в последний раз уступали с разницей как минимум в четыре мяча «Ливерпулю».

5 марта 2023 года мерсисайдцы одержали победу со счетом 7:0.

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80 комментариев
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14 раз в этом сезоне МЮ пропустил 3 и более гола.. 14!
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Тен Хага давно надо гнать в шею, мало того что тренер оказался абсолютно бестолковый на топ уровне, так еще и закупились под него на сотни миллионов отборным шлаком.
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Эх жаль нет машины времени, слетать в нулевые, приташить глоров мю в 2024 и заставить смотреть, как их мешок ставит автобус против Пэласа, чтобы не пропустить пятый))

P.S.: А там ещё Арсенал на неделе... короче, будет много насилия и боли 🤣🤣
+43
-6
+37
Ответ Alex69ander
Эх жаль нет машины времени, слетать в нулевые, приташить глоров мю в 2024 и заставить смотреть, как их мешок ставит автобус против Пэласа, чтобы не пропустить пятый)) P.S.: А там ещё Арсенал на неделе... короче, будет много насилия и боли 🤣🤣
не удивлюсь, если против Арсенала выдадут матч жизни.
+31
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Ждем очередной накуренный по содержанию интервью Тен Хага про то что виноваты Санчо и Роналду
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Щас будет опять нечто в стиле: "Играли хорошо, доминировали первые 10 минут, потом до 90-й был странный период, когда немного потеряли концентрацию. У них залетело все из ничего, у нас не залетело ничего из всего, я очень рад и доволен, мы - МЮ, подождите и все будет.".
+15
0
+15
Ответ Yobo
Тен Хага давно надо гнать в шею, мало того что тренер оказался абсолютно бестолковый на топ уровне, так еще и закупились под него на сотни миллионов отборным шлаком.
Так ему ещё хватает наглости на серьезных щах говорить, что у не него недобор футболистов почти на каждой позиции и нужно серьезное усиление в ближайшее ТО
+15
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+14
Помнится Алекс Фергюсон почти дублем+молодёжкой хлопнул Арсенал 2:0, который был на ходу

А тут проигрыш Пэлэсу 0:4 совсем не удивляет никого. Хаг крепко утвердил сегодняшние стандарты МЮ
+15
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+13
Да уж… Угораздило болеть за МЮ, Барсу и Спартак
+14
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+12
Ответ MigraTjk
Ждем очередной накуренный по содержанию интервью Тен Хага про то что виноваты Санчо и Роналду
И Де Хеа
+9
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Ответ Игорь Удалов
Да уж… Угораздило болеть за МЮ, Барсу и Спартак
За что тебя так? (
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Ответ Textus
14 раз в этом сезоне МЮ пропустил 3 и более гола.. 14!
Рекорд)
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Ответ Java Anarkulov
Это факт? Или шутишь ? Я особо не слежу за МЮ
И правильно делаешь.. Тут уже всё, шутки кончились давно
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Кристал Пэлас не дожал, разница мячей была бы больше(((
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Видимо не все рекорды побил 7Хаг, если после такого его не уволят...
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Ответ luthien
Комментарий удален модератором
Можно просто сделать нарезку тренировок, игры и конференций мю под музыку из деревни дураков, чем не готовый комедийный фильм.
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Ответ Alex69ander
Эх жаль нет машины времени, слетать в нулевые, приташить глоров мю в 2024 и заставить смотреть, как их мешок ставит автобус против Пэласа, чтобы не пропустить пятый)) P.S.: А там ещё Арсенал на неделе... короче, будет много насилия и боли 🤣🤣
Не знаю, где Вы увидели автобус, это как поставить решето и сказать, что оно должно остановить поток воды.
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Очередные 18+ от 7хага
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ДАЙТЕ ТЕНХАГУ ПОРАБОТАТЬ
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Ответ Yobo
Тен Хага давно надо гнать в шею, мало того что тренер оказался абсолютно бестолковый на топ уровне, так еще и закупились под него на сотни миллионов отборным шлаком.
Самое парадоксальное,что при этом он среди всех тренеров МЮ после Фергюсона,работает в самых комфортных условиях. На Мойеса я думаю к сожалению давили все. На Ван Гала давил груз высоких ожиданий. На Моуриньо давили болельщики и медиа,которые поддерживали капризных игроков. На Сушьшера давили медиа и фанаты. Рангник был временный вариантом. А Тен Хагу повезло. Деньги на трансферы,которые он хочет дают без проблем. Разрешают выгонять из команды игроков,если у него с ними конфликт.
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Ответ Старик Стариканов
Очередные 18+ от 7хага
Срочно новый контракт и половину аякса этому гению
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Ну сегодня он 4хаг
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Пирс Морган, твой выход)
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Ответ аноним анонимович
Подожди ещё, он может и не прийти 😂
Хотя там вопросы задавать некому будет, он же почти всех журналистов определенных СМИ заблокировал, как настоящий мужик.
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Ответ Writer 1
Это худший матч МЮ за всю постсафоскую эпоху учитывая соперника. Против того же Брайтона при Рагнике МЮ после 4 гола пошел вперед и хоть ничего не получилось, но желание забить присутствовало. Здесь же только за последние 5 минут КП мог спокойно забивать два гола, в атаке кроме двух навесов ничего не получилось. И самое худшее ощущение, что сезон ещё не окончен. Никакие влеты Сити, Ливерпулю, Эвертону, Тоттенхэму и рядом не стояли
4 0 от Брайтона были точно эпичней. Там основа играла.
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Тен Хаг гений уже столько рекордов побил 😄
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Роналду не прессингует давно, вот и результат
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Ноль чем-то похож на Хага.
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Минус Санчо, минус Рон, без лч второй сезон. Нет Де Хеа с ними вместе, а МЮ на восьмом месте
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Ответ luthien
Комментарий удален модератором
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