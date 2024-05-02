Факел – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 6 мая
В понедельник, 6 мая, сыграют Факел и Зенит в 27 туре РПЛ 2023/2024.
💰 Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 🎁🎁🎁
- Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Факел – Зенит
- Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.
Последние матчи Факел
- Сочи – Факел : 0 – 0
- Факел – Крылья Советов : 0 – 1
- Краснодар – Факел : 2 – 0
- Факел – Ростов : 0 – 1
- ЦСКА – Факел : 4 – 1
Последние матчи Зенит
- ЦСКА – Зенит : 1 – 1
- Динамо – Зенит : 1 – 0
- Зенит – Рубин : 0 – 2
- Зенит – Оренбург : 1 – 0
- Зенит – Спартак : 0 – 0
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡