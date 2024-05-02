Факел – Зенит где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры РПЛ 2023/2024 6 мая

В понедельник, 6 мая, сыграют Факел и Зенит в 27 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Центральный стадион профсоюзов».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Факел – Зенит

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени.

Факел: все новости

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Прогноз на матч Факел – Зенит

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