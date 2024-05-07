Кутателадзе о мате Корнеева на «Матч ТВ»: «С дивана критиковать легко. Но он же сам был отличным игроком, это его мнение. Я удивился, больше ничего»

Теги Локомотив Игорь Корнеев премьер-лига Россия телевидение Пари НН Матч ТВ Константин Кучаев Спорт-Экспресс Николоз Кутателадзе брань Футбол

Николоз Кутателадзе ответил на нецензурную критику со стороны Игоря Корнеева.

Ранее бывший игрок ЦСКА, «Барсы» и экс-тренер сборной России в эфире «Матч ТВ» в нецензурной форме высказался о футболистах «Пари НН», говоря об их матче с «Локомотивом» (2:3): «Кутателадзе уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, Кучаев, это че, #####?!»

Позднее Игорь Корнеев принес извинения за мат в эфире «Матч ТВ».

«С дивана критиковать легко. Но он же сам играл в футбол, был отличным игроком. Я удивился. Больше ничего. Но это его мнение.

Я футболист, и я выхожу на поле делать свое дело», – сказал форвард «Пари НН».

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
C дивана то легко, а вот из студии Матч ТВ, в прямом эфире, да еще и с матерком!
+16
-2
+14
Понятно,что интеллектуальный уровень подавляющего числа футболистов,невысок. Но и пытаться оправдывать подобное недопустимо
+3
-1
+2
Таким темпами, Матч ТВ превратится в Слово Пацана ТВ и среди футболистов появятся чушпаны, скорлупа и т.д.
0
0
0
Почитал про него

Из заслуживающего внимание - его прадед Герой Советского Союза Николай Лагунов

Правда, его этим званием наградил Горбачев в 1991 перед Днём Победы
0
0
0
Корнеев действительно был отличным футболистом. В отличие от Кутателадзе.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий