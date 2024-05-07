Кутателадзе о мате Корнеева на «Матч ТВ»: «С дивана критиковать легко. Но он же сам был отличным игроком, это его мнение. Я удивился, больше ничего»

Николоз Кутателадзе ответил на нецензурную критику со стороны Игоря Корнеева.

Ранее бывший игрок ЦСКА, «Барсы» и экс-тренер сборной России в эфире «Матч ТВ» в нецензурной форме высказался о футболистах «Пари НН», говоря об их матче с « » (2:3): « уже на 11-й минуте, #####, был мертвый! Они усилились – Марадишвили, , это че, #####?!»

Позднее Игорь Корнеев принес извинения за мат в эфире « ».

«С дивана критиковать легко. Но он же сам играл в футбол, был отличным игроком. Я удивился. Больше ничего. Но это его мнение.

Я футболист, и я выхожу на поле делать свое дело», – сказал форвард « ».