Гендиректор «Авангарда» подарил Ткачеву футболку с автографом де Брюйне: «Омскому де Брюйне – от футбольного из «Манчестер Сити»

Герман Чистяков подарил Владимиру Ткачеву футболку с автографом Кевина де Брюйне.

«Короткая история. Омскому Кевину де Брюйне – от футбольного из «Манчестер Сити».

Прошлым летом из интервью узнал, что ему импонирует игра бельгийского футболиста Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити»: «Он очень креативный, раздает все время красивые передачи. Вот такой стиль я люблю. Мне нравятся футболисты, которые выступают в центре поля и раздают пасы, дирижируя игрой».

Тогда я решил, что на день рождения 5 октября хорошо бы подарить Володе футболку с автографом де Брюйне. Обратился к знакомым в «Манчестер Сити», они откликнулись, помогли. Вот только доставить подарок никак не получалось, мешали особенности современной логистики.

Но вот спустя семь месяцев футболка все же добралась до Омска. Пусть и не ко дню рождения, но лучше поздно, чем…

Хочу отдельно поблагодарить коллег из « », которые помогли преодолеть барьеры доставки из Великобритании.

Футболка уже у адресата, нашего омского де Брюйне. Нам тоже очень нравятся его красивые и умные передачи», – написал генеральный директор « » .

Фото: телеграм-канал Германа Чистякова