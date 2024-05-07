Гендиректор «Авангарда» подарил Ткачеву футболку с автографом де Брюйне: «Омскому де Брюйне – от футбольного из «Манчестер Сити»

Теги Авангард Манчестер Сити фото КХЛ Барыс Кевин де Брюйне Герман Чистяков игровая форма Владимир Ткачев 1995 Sports – Казахстан Хоккей

Герман Чистяков подарил Владимиру Ткачеву футболку с автографом Кевина де Брюйне.

«Короткая история. Омскому Кевину де Брюйне – от футбольного из «Манчестер Сити».

Прошлым летом из интервью Владимира Ткачева узнал, что ему импонирует игра бельгийского футболиста Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити»: «Он очень креативный, раздает все время красивые передачи. Вот такой стиль я люблю. Мне нравятся футболисты, которые выступают в центре поля и раздают пасы, дирижируя игрой».

Тогда я решил, что на день рождения 5 октября хорошо бы подарить Володе футболку с автографом де Брюйне. Обратился к знакомым в «Манчестер Сити», они откликнулись, помогли. Вот только доставить подарок никак не получалось, мешали особенности современной логистики.

Но вот спустя семь месяцев футболка все же добралась до Омска. Пусть и не ко дню рождения, но лучше поздно, чем…

Хочу отдельно поблагодарить коллег из «Барыса», которые помогли преодолеть барьеры доставки из Великобритании.

Футболка уже у адресата, нашего омского де Брюйне. Нам тоже очень нравятся его красивые и умные передачи», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

 

Фото: телеграм-канал Германа Чистякова

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1 комментарий
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Ногомячевый манагер только на это и способен,да Кравца уволить.
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