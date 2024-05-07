13 поражений за сезон – антирекорд «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд по поражениям в АПЛ.
Команда тренера Эрика тен Хага уступила «Кристал Пэлас» (0:4) в матче 36-го тура АПЛ.
Это поражение стало 13-м для команды в нынешнем сезоне – антирекорд клуба в АПЛ.
В сезонах-2013/14 и 2021/22 команда проигрывала по 12 раз за сезон.
Худшим результатом в истории «Манчестер Юнайтед» является 16 поражений в сезоне-1989/90 – тогда клуб занял 13-е место в турнирной таблице.
На данный момент манкунианцы занимают восьмую позицию за три тура до завершения сезона.
- руководство МЮ, которое ещё думает увольнять этого рекордсмена
- руководство Баварии, которое хочет пригласить будущего рекордсмена
Что этот 🤡 там рассказывал про Жозе перед игрой?
Продолжил Нидерландский специалист
Слишком глуп, чтобы понять, что Роналду главный громоотвод. Сейчас бы все сыпалось на Роналду(хотя и были бы повыше).
А так виноваты все. Хаг в первую очередь, ведь игроки не понимают как играть в его футбол.
Игроки виноваты, что опускают руки не понимая тренера. Можно хотя бы стараться и не пропускать столько голов, где то на индивидуальных талантах ничьи собирать, не пуская прямых конкурентов вперед. Ну короче.
16 поражений это не рекорд вообще, это последний худший результат и то в эпоху 42 туров ещё. В новости речь про рекорд именно АПЛ, его Хаг уже установил) А вообще в высшем дивизионе у МЮ рекорд, вроде, 20 поражений за сезон, когда вылетали во второй дивизион в 70-х годах.