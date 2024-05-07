13 поражений за сезон – антирекорд «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд по поражениям в АПЛ.

Команда тренера Эрика тен Хага уступила «Кристал Пэлас» (0:4) в матче 36-го тура АПЛ.

Это поражение стало 13-м для команды в нынешнем сезоне – антирекорд клуба в АПЛ.

В сезонах-2013/14 и 2021/22 команда проигрывала по 12 раз за сезон.

Худшим результатом в истории «Манчестер Юнайтед» является 16 поражений в сезоне-1989/90 – тогда клуб занял 13-е место в турнирной таблице.

На данный момент манкунианцы занимают восьмую позицию за три тура до завершения сезона.

45 комментариев
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Тен Хаг: "Невозможно всегда побеждать, но мы вернёмся еще сильнее. И вообще вы видели состав Пэласа? У меня нет таких возможностей."
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-2
+55
Даже не знаю, кто глупее:
- руководство МЮ, которое ещё думает увольнять этого рекордсмена
- руководство Баварии, которое хочет пригласить будущего рекордсмена
+32
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+29
7Хага ни в коем случае нельзя увольнять, а дать шанс реабилитироваться в следующем сезоне!
+26
-4
+22
Тен Хаг настоящий футбольный волшебник, любого другого тренера уже давно бы выгнали поджопниками
+18
0
+18
Минус Санчо, минус Рон, без лч второй сезон. Нет Де Хеа с ними вместе, а МЮ на восьмом месте
+22
-7
+15
Ответ Qarasik
7Хага ни в коем случае нельзя увольнять, а дать шанс реабилитироваться в следующем сезоне!
Странно, что еще никто не написал, что раз рекорд -16 поражений, то Эрик должен ответить: "Вызов принят, будет над чем работать в сл.сезоне")
+13
0
+13
Вот ещё одно великое достижение МЮ Хаага в копилку рекордов

Что этот 🤡 там рассказывал про Жозе перед игрой?
+13
-2
+11
7хаг позор футбола
+10
-1
+9
Ответ superbro
Тен Хаг настоящий футбольный волшебник, любого другого тренера уже давно бы выгнали поджопниками
Не не не,а "вы видели его Аякс?"(с))))
+8
0
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тен Хаг: "Невозможно всегда побеждать, но мы вернёмся еще сильнее. И вообще вы видели состав Пэласа? У меня нет таких возможностей."
- Их руководство намного лучше. Их тренер намного лучше

Продолжил Нидерландский специалист
+8
-1
+7
интересно Тен Хаг по Манчестеру с кучей охраны передвигается или из дома не выходит?)
+5
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+5
мосибои уже отправляют град минусов на любую критику 10хага
+9
-4
+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Странно, что еще никто не написал, что раз рекорд -16 поражений, то Эрик должен ответить: "Вызов принят, будет над чем работать в сл.сезоне")
Так и в этом сможет повторить))
+5
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Ответ Антон Шакало
Скромно напомню что у МЮ нет защитников, центрального играет Казимиро
и? хорошо у тебя нет защитников, но вроде как полузащитники и нападающие то есть, но как видите на табло горит баранка 0-4, ну пропустили бы мы с защитниками на 2 мяча меньше, чтобы это изменило? игры то нет при Тен Хаге и не было
+4
0
+4
Можно было бы жалеть Тен Хага, если бы он признал провал и ушёл бы или заявил об уходе в конце сезона.. можно было бы сказать, мол да, не вышло, со всеми бывает, пожелать удачи и расстаться. Но он ведёт себя так высокомерно, будто это какой-то Анчелотти или Моуриньо, как будто это гений, который единственный на земле всё понял, а все вокруг идиоты.. Команда владеет мячом много, но не для того чтобы атаковать, забить, а для того чтобы больше не пропустить. Игроки боятся, совсем не понимают что им делать на поле
+4
0
+4
Все думали что Мойес поставил все антирекорды, но снизу постучался Тен хаг.
+4
0
+4
В этом сезоне побить уже не реально, можно только сравняться с рекордом, а вот в следующем есть все шансы.
+3
0
+3
Ответ Аврал
Не не не,а "вы видели его Аякс?"(с))))
Ждем статью от спорца: футболисты Аякса Тен Хага где они сейчас
+3
0
+3
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Странно, что еще никто не написал, что раз рекорд -16 поражений, то Эрик должен ответить: "Вызов принят, будет над чем работать в сл.сезоне")
можно повторить в этом сезоне, как раз 3 матча осталось
+2
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+2
В сезоне 89/90 МЮ обыграл Кристал Пэлас в Кубке)) в этом все печальнее)))
+2
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+2
10Хаг безочковый
+2
0
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Ответ headmaster
Так и в этом сможет повторить))
Повторить, но не превзойти, так что есть к чему стремиться)
+2
0
+2
Ответ xQcoW
мосибои уже отправляют град минусов на любую критику 10хага
11хаг
+2
0
+2
Болельщики мЮ делятся на тех, кто за увольнение ТХ и тех, кто смотрит фильмы Браззерс только ради лысого
+1
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Сколько сегодня в ближний там прилетело?
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Повторение рекорда вполне реально, а в конце сезона ждет унизительное поражение от сити в финале кубка!
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Ответ *MVP*
ну с Роном тен Хаг не ошибся
С этого все началось. Решил побыть на волне у ньюфагов и пошел на конфликт с Роналду, начав выпускать его на 90+ минуте газон понюхать аки пацану. Несложно было угадать реакцию.
Слишком глуп, чтобы понять, что Роналду главный громоотвод. Сейчас бы все сыпалось на Роналду(хотя и были бы повыше).
А так виноваты все. Хаг в первую очередь, ведь игроки не понимают как играть в его футбол.
Игроки виноваты, что опускают руки не понимая тренера. Можно хотя бы стараться и не пропускать столько голов, где то на индивидуальных талантах ничьи собирать, не пуская прямых конкурентов вперед. Ну короче.
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Лысый маг какие рекорды ставит на вкус и цвет.
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Ответ Фут.Боль
В этом сезоне побить уже не реально, можно только сравняться с рекордом, а вот в следующем есть все шансы.
Читайте внимательнее)
16 поражений это не рекорд вообще, это последний худший результат и то в эпоху 42 туров ещё. В новости речь про рекорд именно АПЛ, его Хаг уже установил) А вообще в высшем дивизионе у МЮ рекорд, вроде, 20 поражений за сезон, когда вылетали во второй дивизион в 70-х годах.
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Где то ложкой ест успокоительное Фергюссон и запивает карвалолом!
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