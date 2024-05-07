13 поражений за сезон – антирекорд «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд по поражениям в АПЛ.

Команда тренера уступила «Кристал Пэлас» (0:4) в матче 36-го тура АПЛ.

Это поражение стало 13-м для команды в нынешнем сезоне – антирекорд клуба в АПЛ.

В сезонах-2013/14 и 2021/22 команда проигрывала по 12 раз за сезон.

Худшим результатом в истории « » является 16 поражений в сезоне-1989/90 – тогда клуб занял 13-е место в турнирной таблице.

На данный момент манкунианцы занимают восьмую позицию за три тура до завершения сезона.