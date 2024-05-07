«МЮ» опустился на 8-е место за три матча до завершения АПЛ. «Ньюкасл» и «Челси» опередили его
«Манчестер Юнайтед» пропустил вперед «Челси» и «Ньюкасл» в таблице АПЛ.
Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4).
Перед этим туром манкунианцы занимали шестую строчку с 54 очками. «Сороки», обыграв «Бернли», набрали 56 баллов и обогнали «МЮ», а «синие» после победы над «Вест Хэмом» сравнялись с ним по очкам, но вышли вперед за счет дополнительных показателей.
Таким образом, «МЮ» перед тремя последними играми идет на 8-м месте. Впереди матчи с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».
Всмысле сейчас восьмое? Не может быть такого под руководством гения 7хага
Засрать кому-то гонку чемпионства - святое
8 место это еще слишком высоко. Благодаря отскокам.
Когда там МЮ был ниже по итогам сезона?
Хааг побьет и этот рекорд
Но всё-же проверил топ лиги, у всех плюс минус такая ситуация, даже в РПЛ, а в Бундеслиге так вообще таких команд только 6.