«МЮ» опустился на 8-е место за три матча до завершения АПЛ. «Ньюкасл» и «Челси» опередили его

«Манчестер Юнайтед» пропустил вперед «Челси» и «Ньюкасл» в таблице АПЛ.

Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена « » (0:4).

Перед этим туром манкунианцы занимали шестую строчку с 54 очками. «Сороки», обыграв «Бернли», набрали 56 баллов и обогнали « », а «синие» после победы над «Вест Хэмом» сравнялись с ним по очкам, но вышли вперед за счет дополнительных показателей.

Таким образом, «МЮ» перед тремя последними играми идет на 8-м месте. Впереди матчи с «Арсеналом», « » и «Брайтоном».