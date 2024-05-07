«МЮ» опустился на 8-е место за три матча до завершения АПЛ. «Ньюкасл» и «Челси» опередили его

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» пропустил вперед «Челси» и «Ньюкасл» в таблице АПЛ.

Команда Эрика тен Хага сегодня была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4).

Перед этим туром манкунианцы занимали шестую строчку с 54 очками. «Сороки», обыграв «Бернли», набрали 56 баллов и обогнали «МЮ», а «синие» после победы над «Вест Хэмом» сравнялись с ним по очкам, но вышли вперед за счет дополнительных показателей.

Таким образом, «МЮ» перед тремя последними играми идет на 8-м месте. Впереди матчи с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном».

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39 комментариев
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МЮ не опустился, МЮ опустили
+57
-1
+56
"А ВОТ С РОНАЛДУ БЫЛИ ШЕСТЫМИ, ПОСМОТРИТЕ ДО ЧЕГО ОН ДОВЕЛ КЛУБ"
Всмысле сейчас восьмое? Не может быть такого под руководством гения 7хага
+41
-7
+34
Обыграют Арсенал, сыграют вничью с Сороками, проиграют Брайтону)
Засрать кому-то гонку чемпионства - святое
+26
-2
+24
Ответ luasamoty
"А ВОТ С РОНАЛДУ БЫЛИ ШЕСТЫМИ, ПОСМОТРИТЕ ДО ЧЕГО ОН ДОВЕЛ КЛУБ" Всмысле сейчас восьмое? Не может быть такого под руководством гения 7хага
Без Роналду МанЮ нескоро понюхает плей-офф ЛЧ, его голы Вильяреалу, Аталанте будут пересматривать и рыдать
+29
-8
+21
У Челси разница хотя бы плюсовая. У МЮ -3 .. Лютый позор
+18
0
+18
"Не дайте им забить пятый" - кричал Тен Хаг, почёсывая свою лысину, и обдумываю план о возвращении в Амстердам...
+17
0
+17
По игре им с 15 по 17 быть.
8 место это еще слишком высоко. Благодаря отскокам.
+8
-1
+7
Ну теперь-то Тен хаг признает наконец что оказался не прав в ситуации с Роналду?
+6
0
+6
Посмотрел на таблицу и заметил интересную вещь, только у 7 первых команд положительная разница забитых и пропущенных. Интересно есть ли прецеденты такого в прошлом.
+5
0
+5
Тен Хаг обеспечил безопасное место от зоны вылета для МЮ...
+4
0
+4
Ответ Sven Mode
Будет невероятно, если Челси и Ньюкасл финишируют выше Тоттенхэма, который весь сезон шёл выше
У ТТХ матч с Сити, скорей всего это 0 очков,но вот ещё два матча это Шэффилд и Бернли, так что в ЛЧ не попадут, но 5 место вряд ли уступят. Хотя теоретически возможно конечно. А вот у МЮ Арсенал, Ньюкасл и Брайтон. Без шансов на 6-ку.
+4
0
+4
Ответ Франческо Тотти
Обыграют Арсенал, сыграют вничью с Сороками, проиграют Брайтону) Засрать кому-то гонку чемпионства - святое
только вот своим соседям отдались полностью
+4
0
+4
Мю и так слишком высоко в таблице
+4
0
+4
Фанатам МЮ впору вывешивать баннер с Бобби Чарльтоном и словами "Он всё видит"
+3
0
+3
Ответ Alexander Yavriantz
Посмотрел на таблицу и заметил интересную вещь, только у 7 первых команд положительная разница забитых и пропущенных. Интересно есть ли прецеденты такого в прошлом.
Быстро пролистав, сезон 17/18, таких вообще было 6
+3
0
+3
Если бы Почеттино обыграл Бернли и Шеффилд, то Челлси уже обошёл бы Тоттенхэм. 🤭
+3
0
+3
10хаг мужик показал свои яйца по какой-то причине. Вот только дословно показал, застигнув ширинку
+3
-1
+2
Ответ Sven Mode
Будет невероятно, если Челси и Ньюкасл финишируют выше Тоттенхэма, который весь сезон шёл выше
ну это вряд ли. У ТТХ остался домашний Бернли и выезд в Шеффилд, это уже +6
+2
0
+2
Тен Хаг какое оправдание придумает на этот раз?
+2
0
+2
8Хааг
Когда там МЮ был ниже по итогам сезона?
Хааг побьет и этот рекорд
+2
0
+2
Ответ Alexander Yavriantz
Посмотрел на таблицу и заметил интересную вещь, только у 7 первых команд положительная разница забитых и пропущенных. Интересно есть ли прецеденты такого в прошлом.
Похожая ситуация в Бундеслиге сейчас)
+2
0
+2
Честно говоря тренер из Тен Хаага так себе , никого толку от него, что есть что нету, очень мало забивают, очень много пропускают, срочно на выход. Нужен новый тренер, желательно проверенный.
+2
0
+2
А лысый то не промах-и тут рекорд поставит.
+1
0
+1
Ответ luasamoty
"А ВОТ С РОНАЛДУ БЫЛИ ШЕСТЫМИ, ПОСМОТРИТЕ ДО ЧЕГО ОН ДОВЕЛ КЛУБ" Всмысле сейчас восьмое? Не может быть такого под руководством гения 7хага
Ну прямо скажем, что шестое, что восьмое, для МЮ это дно. Самое интересное, что прошлый сезон закончили то на 3 месте, а сейчас просто огребают по полной. Так бывает когда покупаешь пол состава неликвида и не знаешь что с ним делать потом.
+2
-1
+1
Ответ Alexander Yavriantz
Посмотрел на таблицу и заметил интересную вещь, только у 7 первых команд положительная разница забитых и пропущенных. Интересно есть ли прецеденты такого в прошлом.
Обычное дело, 7-9 команд с положительной статы стандартная вещь для лиг где больше 16 команд. Не знаю чему тут удивляться.
Но всё-же проверил топ лиги, у всех плюс минус такая ситуация, даже в РПЛ, а в Бундеслиге так вообще таких команд только 6.
+1
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Будет невероятно, если Челси и Ньюкасл финишируют выше Тоттенхэма, который весь сезон шёл выше
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Ответ Кирилл Голивец
ну это вряд ли. У ТТХ остался домашний Бернли и выезд в Шеффилд, это уже +6
Скорее всего так и будет, но с нынешним Тоттенхэмом я бы так уверенно не плюсовал им 6 очков)
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Ну там три оставшиеся матча для сегодняшнего МЮ бешеные топы, так что ваше мы не поднимемся, были бы Болтоны какие нибудь хоть, а так всё, без шансов
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Ответ athos
Быстро пролистав, сезон 17/18, таких вообще было 6
17/18 покруче был вообще, только у топ-6.)
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Ответ DimaBayern
Похожая ситуация в Бундеслиге сейчас)
Ого, там вообще у 6 только.)
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