С Дзюбой на острие.

Новый сезон РПЛ вот-вот начнется, нашим клубам сейчас сложновато договариваться с иностранными футболистами, но на рынке полно и доступных россиян.

Мы собрали главных свободных агентов с российским паспортом в одну команду.

Кажется, такая банда могла бы побороться за медали!

Давайте теперь про судьбы.

Юрий Жирков и Павел Мамаев

Легенды «Химок» сидят без предложений – провели в клубе по полгода и почти не выходили на поле. Вокруг Мамаева совсем тишина, а Жирков признался, что подумывает о завершении карьеры. Может быть, Юрий еще поиграет в Медиалиге – ну хоть так, ему рады везде и всегда.

Александр Беленов

Беленов – эпоха. Александр оказался в «Уфе» зимой 2017-го – и с тех пор в РПЛ больше отыграл только Акинфеев. Приходил как мастер игры на линии и моментами был так надежен, что можно было и впрямь сравнивать с капитаном ЦСКА. Пока тренируется в расположении «Рубина».

Денис Черышев

Этим летом Черышев попрощался с «Валенсией», где играл с 2018-го – за это время провел 122 матча, забил 11 мячей и сделал 12 голевых. По словам Дениса, из России ему не звонили, а вот предложения из Турции и Испании есть. Главное, что наверняка отпугивает клубы – травмы, конечно.

Игорь Смольников и Иван Новосельцев

Смольников отыграл в тульском «Арсенале» всего год и не помог команде спастись от вылета. Игоря может приютить «Урал» – там пока думают. А вот Новосельцев расторг контракт еще в апреле после перевода в дубль от президента Гурама Аджоева. У него предложений пока нет (ну или не всплывала об этом информация).

Артем Дзюба

Форвард после прощания с «Зенитом» пока еще подбирает варианты. На днях его заметили в расположении «Рубина» – хотя речи о переходе пока не идет, просто поддержка формы. Соцсети казанцев уже наполнены классными голами Артема. Реалистичный сценарий – «Сочи», но тут тоже без конкретики, пока скорее фантазия.

Магомед Оздоев

Ушел из «Зенита» и сейчас выбирает. По словам агента Оздоева, игроку пришло много предложений из России, Азии и Европы. Магомед, судя по всему, пытается совместить свои ожидания по зарплате с уровнем клуба, где можно продолжить карьеру.

Владислав и Иван Игнатьевы

«Рубин» не только вылетел, но еще и потерял сразу двух Игнатьевых. По Владиславу тихо, а вот агент Ивана Алан Агузаров говорит, что за его клиентом смотрят в Европе. Правда, пока не из топ-5 лиг.

Алан Дзагоев

Игрок признавался, что не думал об уходе из ЦСКА, но теперь Дзагоев свободный агент и ищет новую работу. «Алания» готова подписать Алана, а сам он рассматривает варианты в Турции.

Роман Евгеньев

Ушел, так и не договорившись о новом контракте, хотя «Динамо» до последнего предлагало. Из возможных вариантов – «Крылья Советов».

Юрий Газинский

После девяти лет в «Краснодаре» Юрий Газинский все же покинул клуб. Ветерану уже 32 года, но интерес к нему есть: сейчас его активно связывают с ЦСКА – говорят, там готовы на 1+1.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев