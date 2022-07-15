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Сборная свободных агентов РПЛ – их так много, что можно собрать команду с нуля. Кого заберут за лето?

Федор Кудряшов Федор Кудряшов
Роман Евгеньев Роман Евгеньев
Игорь Смольников Игорь Смольников
Александр Ташаев Александр Ташаев
Денис Черышев Денис Черышев
Александр Беленов Александр Беленов
Юрий Газинский Юрий Газинский
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С Дзюбой на острие.

Новый сезон РПЛ вот-вот начнется, нашим клубам сейчас сложновато договариваться с иностранными футболистами, но на рынке полно и доступных россиян.

Мы собрали главных свободных агентов с российским паспортом в одну команду.

Кажется, такая банда могла бы побороться за медали!

Давайте теперь про судьбы.

Юрий Жирков и Павел Мамаев

Легенды «Химок» сидят без предложений – провели в клубе по полгода и почти не выходили на поле. Вокруг Мамаева совсем тишина, а Жирков признался, что подумывает о завершении карьеры. Может быть, Юрий еще поиграет в Медиалиге – ну хоть так, ему рады везде и всегда.

Александр Беленов

Беленов – эпоха. Александр оказался в «Уфе» зимой 2017-го – и с тех пор в РПЛ больше отыграл только Акинфеев. Приходил как мастер игры на линии и моментами был так надежен, что можно было и впрямь сравнивать с капитаном ЦСКА. Пока тренируется в расположении «Рубина».

Денис Черышев

Этим летом Черышев попрощался с «Валенсией», где играл с 2018-го – за это время провел 122 матча, забил 11 мячей и сделал 12 голевых. По словам Дениса, из России ему не звонили, а вот предложения из Турции и Испании есть. Главное, что наверняка отпугивает клубы – травмы, конечно.

Игорь Смольников и Иван Новосельцев

Смольников отыграл в тульском «Арсенале» всего год и не помог команде спастись от вылета. Игоря может приютить «Урал» – там пока думают. А вот Новосельцев расторг контракт еще в апреле после перевода в дубль от президента Гурама Аджоева. У него предложений пока нет (ну или не всплывала об этом информация).

Артем Дзюба

Форвард после прощания с «Зенитом» пока еще подбирает варианты. На днях его заметили в расположении «Рубина» – хотя речи о переходе пока не идет, просто поддержка формы. Соцсети казанцев уже наполнены классными голами Артема. Реалистичный сценарий – «Сочи», но тут тоже без конкретики, пока скорее фантазия.

Магомед Оздоев

Ушел из «Зенита» и сейчас выбирает. По словам агента Оздоева, игроку пришло много предложений из России, Азии и Европы. Магомед, судя по всему, пытается совместить свои ожидания по зарплате с уровнем клуба, где можно продолжить карьеру.

Владислав и Иван Игнатьевы

«Рубин» не только вылетел, но еще и потерял сразу двух Игнатьевых. По Владиславу тихо, а вот агент Ивана Алан Агузаров говорит, что за его клиентом смотрят в Европе. Правда, пока не из топ-5 лиг.

Алан Дзагоев

Игрок признавался, что не думал об уходе из ЦСКА, но теперь Дзагоев свободный агент и ищет новую работу. «Алания» готова подписать Алана, а сам он рассматривает варианты в Турции.

Роман Евгеньев

Ушел, так и не договорившись о новом контракте, хотя «Динамо» до последнего предлагало. Из возможных вариантов – «Крылья Советов».

Юрий Газинский

После девяти лет в «Краснодаре» Юрий Газинский все же покинул клуб. Ветерану уже 32 года, но интерес к нему есть: сейчас его активно связывают с ЦСКА – говорят, там готовы на 1+1.

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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