Губернатор Воронежской области о «Зените»: «Не припомню много матчей, когда действующий чемпион так тянул бы время. Верим в «Факел»! Команда должна играть в высшей лиге»

Губернатор Воронежской области считает, что «Факел» должен играть в Мир РПЛ.

Воронежский клуб и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ. Во время матча фанаты « » начали скандировать: « » – позор российского футбола».

«Ничьи бывают разные. Эта сродни победе! В упорной концовке нашей команде удалось сравнять счет. До этого создали множество моментов, бились, не жалея себя и соперника, все замены были сделаны для усиления атаки.

Наверняка у болельщиков гостей может быть другое мнение, но не припомню много матчей, в которых бы действующий чемпион страны так тянул время.

Спасибо нашим игрокам, тренерскому штабу и почти 13 тысячам болельщиков в будний день, которые в очередной раз показали, почему Воронеж – один из самых футбольных городов страны. Верим в «Факел»! Команда должна играть в высшей лиге!» – написал Александр Гусев.

По итога 27 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. У «Балтики» на 2 балла меньше, у идущего последним «Сочи» – 20 очков.