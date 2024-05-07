Губернатор Воронежской области о «Зените»: «Не припомню много матчей, когда действующий чемпион так тянул бы время. Верим в «Факел»! Команда должна играть в высшей лиге»

Теги Зенит премьер-лига Россия Факел Игорь Черевченко Политика Футбол

Губернатор Воронежской области считает, что «Факел» должен играть в Мир РПЛ.

Воронежский клуб и «Зенит» сыграли вничью 1:1 в матче 27-го тура Мир РПЛ. Во время матча фанаты «Факела» начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола».

«Ничьи бывают разные. Эта сродни победе! В упорной концовке нашей команде удалось сравнять счет. До этого создали множество моментов, бились, не жалея себя и соперника, все замены были сделаны для усиления атаки.

Наверняка у болельщиков гостей может быть другое мнение, но не припомню много матчей, в которых бы действующий чемпион страны так тянул время.

Спасибо нашим игрокам, тренерскому штабу и почти 13 тысячам болельщиков в будний день, которые в очередной раз показали, почему Воронеж – один из самых футбольных городов страны. Верим в «Факел»! Команда должна играть в высшей лиге!» – написал Александр Гусев.

По итога 27 туров РПЛ «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. У «Балтики» на 2 балла меньше, у идущего последним «Сочи» – 20 очков. 

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36 комментариев
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Множество моментов?🤔
+14
-3
+11
Ответ Ком иль фо
Единственное в чём Факел нельзя упрекнуть, так это в безволии....сражались до конца!!! Респект им, такая команда должна остаться в РПЛ
сухой вовремя пришел на помощь
+13
-8
+5
Ответ Alex Chernov
Ещё не так давно северные болельщики всем сердцем поддерживали "самобытную провинциаоьную команду", но стоило воронежским кузьмичам громогласно выразить свое к Зениту отношение - любовь тут же улетучилась. Зело ветрены барышни с Невы🙃
Зато дамы из тушино по-прежнему очарованы брутальностью парней из черноземья. Особенно, после последних личных встреч. Не изменяют себе, испытывая трепет перед теми, кто сильнее.
+6
-2
+4
Зенит тянул время?Да вам бы радоваться,что ни Кассьерра на 85-ой,ни Вендел на 87-ой не реализовали моменты и что гол Клауда на 88-ой отменили.
+3
-1
+2
Объясните губернатору, что высшей лиги уже давно нет. Хоть что-то узнает про футбол.
+2
0
+2
Единственное в чём Факел нельзя упрекнуть, так это в безволии....сражались до конца!!! Респект им, такая команда должна остаться в РПЛ
+8
-6
+2
Ответ Fomin525
сухой вовремя пришел на помощь
И потом, не стыдно такое писать болельщику Зенита? клуб которого в разы превосходит воронежцев, просто по всем параметрам, а кроме вымученного гола, ничего не может с ними сделать, и остаётся на судью валить...который спас же вас от очевиднейшего пенальти, который он простил тому же Алипу, за технику из борьбы самбо
+6
-4
+2
Ответ Алексей Минин
Точно, чем больше автобусов, тем лиге лучше.
Помилуйте...а на что вам Семак? Это ж гений!! 5 чемпионств!! Мауриньо, не меньше)) что ж этот гений при мизере ударов в створ, не смог вскрыть их? Факел, играл исходя из состава и возможностей, и респект им за это!!!
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Если Факел случайно вырвал ничью и болельщики кричали гадости в адрес Зенита, то что они должны были кричать в адрес КБ, у которых Факел 2 раза смог выиграть?
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Факел - единственная команда в вышке, которой я желаю вылететь в пердив. Футбол - абсолютно безликий. Забивать получается только Спартаку. Даже более нудная и скучная команда, чем Урал.
+4
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Ответ Alex Chernov
https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/05/06/22951093.shtml
спасибо
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+1
Ответ Fomin525
сухой вовремя пришел на помощь
Ну почему? Алип откровенно сыграл рукой, это ж очевидно, и притензии только к нему
+6
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+1
Ответ Alex Chernov
Ещё не так давно северные болельщики всем сердцем поддерживали "самобытную провинциаоьную команду", но стоило воронежским кузьмичам громогласно выразить свое к Зениту отношение - любовь тут же улетучилась. Зело ветрены барышни с Невы🙃
А что случилось?
+1
0
+1
Ответ Zenith forever
Факел - единственная команда в вышке, которой я желаю вылететь в пердив. Футбол - абсолютно безликий. Забивать получается только Спартаку. Даже более нудная и скучная команда, чем Урал.
Ой, фанат самого стыднoгo клуба страны обиделся на ту правду, которую кричали болельщики Факела на стадионе )) Плакать не надо только )
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Олдскульная команда. Отношение к делу, стадион...а болельщики поют... Я не знаю сколько раз прослушал Колхозный панк и Туман в их исполнении на ютуб. Факелу развития. Но главное не потерять эту аутентичность. Вы действительно заслужили уважение и в других регионах страны, за кучу километров от вас 🙏
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-4
0
Ответ Zenith forever
Факел - единственная команда в вышке, которой я желаю вылететь в пердив. Футбол - абсолютно безликий. Забивать получается только Спартаку. Даже более нудная и скучная команда, чем Урал.
Играют как могут. Состав буквально на уровне допустимого минимума для РПЛ. Какого веселья от столь скромной команды можно ожидать? Всё веселье у них в характере и неуступчивости. Это заслуживает уважения.
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Ответ Prise
Ты лучше стадион в Воронеже построй нормальный и людям уровень жизни повышай, а не языком чеши)
к 1 июня 2024 года обещают сдать новый стадион и начать реконструировать тот на котором сейчас играют. хз кто еще языком чешит
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Ответ Алексей Минин
Точно, чем больше автобусов, тем лиге лучше.
Так сам Зенит в конце матча выпускает дополнительного ЦЗ с целью оборонять 1-0 и играть в автобус против самого бедного клуба лиги. Лучше бы молчали)
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По окончанию сезона увидим , кто вылетит из РПЛ в лучшую лигу. Могу сказать только одно, скучать по этой команде не буду.
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Ты лучше стадион в Воронеже построй нормальный и людям уровень жизни повышай, а не языком чеши)
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Держитесь братья Воронежцы. Хочу чтобы Сектор Газа играл долго на ваших трибунах. Поздравления из Казани👏🏻💪🏻
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Не надо этого! Играйте в лучшей лиге и не возвращайтесь!
+3
-3
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