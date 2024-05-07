Олег Иванов о шутке Безрукова про «денежки»: «На концертах КВН за шутки никого не закрывают, слава богу. Мне понравилось, может, но остальным...»

Теги Зенит Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия Краснодар Комитет по этике Чемпионат.com Руслан Безруков Футбол

Олег Иванов высказался о шутке Руслана Безрукова про «денежки» от «Краснодара».

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

– У Безрукова лучшее чувство юмора в команде?

– Как может быть у него, если такая реакция на шутку? Мне, может, и понравилось, но остальным… На концертах КВН, слава богу, за шутки никого не закрывают.

– У кого в таком случае?

– Даже не знаю. Да ни у кого нет чувства юмора, мы все серьезные (смеется), – сказал полузащитник «Рубина» Олег Иванов.

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1 комментарий
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>>– Как может быть у него, если такая реакция на шутку? Мне, может, и понравилось, но остальным…

Так тут больше вопросы к чувству юмора у КДК и им звонящих...
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