Олег Иванов о шутке Безрукова про «денежки»: «На концертах КВН за шутки никого не закрывают, слава богу. Мне понравилось, может, но остальным...»

Олег Иванов высказался о шутке Руслана Безрукова про «денежки» от «Краснодара».

После победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: « », ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

– У Безрукова лучшее чувство юмора в команде?

– Как может быть у него, если такая реакция на шутку? Мне, может, и понравилось, но остальным… На концертах КВН, слава богу, за шутки никого не закрывают.

– У кого в таком случае?

– Даже не знаю. Да ни у кого нет чувства юмора, мы все серьезные (смеется), – сказал полузащитник « » Олег Иванов.