Рыбус о «Рубине»: «Желание остаться есть. Пока разговоров на эту тему не было. Мы вышли из Первой лиги, находимся в середине таблицы, неплохо»

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Мачей Рыбус ТАСС Футбол

Мачей Рыбус хотел бы остаться в «Рубине».

34-летний польский защитник выступает за казанцев с июля 2023 года. Срок действия его соглашения с клубом истекает в июне этого года.

«Пока не ведутся переговоры о продлении контракта. Я недавно восстановился, получаю игровое время сейчас, пока нужно получать удовольствие от игры, показывать хороший футбол. Пока разговоров не было. Вообще на эту тему не разговаривали. Но желание остаться в «Рубине» есть.

Ничья с ЦСКА для нас хороший результат. Они больше владели мячом, создавали моменты, но у нас в конце тоже был эпизод. Мы находимся в середине таблицы, неплохо. «Рубин» вышел из Первой лиги, мне кажется, что неплохо получается», – сказал Рыбус.

1 комментарий
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Ага, подпишет новый контракт и травму получит в начале нового сезона и опять будет отдыхать до последних туров
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