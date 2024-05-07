Рыбус о «Рубине»: «Желание остаться есть. Пока разговоров на эту тему не было. Мы вышли из Первой лиги, находимся в середине таблицы, неплохо»

Мачей Рыбус хотел бы остаться в «Рубине».

34-летний польский защитник выступает за казанцев с июля 2023 года. Срок действия его соглашения с клубом истекает в июне этого года.

«Пока не ведутся переговоры о продлении контракта. Я недавно восстановился, получаю игровое время сейчас, пока нужно получать удовольствие от игры, показывать хороший футбол. Пока разговоров не было. Вообще на эту тему не разговаривали. Но желание остаться в « » есть.

Ничья с для нас хороший результат. Они больше владели мячом, создавали моменты, но у нас в конце тоже был эпизод. Мы находимся в середине таблицы, неплохо. «Рубин» вышел из Первой лиги, мне кажется, что неплохо получается», – сказал .