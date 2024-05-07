«Зенит» потерял победу на 102-й минуте, «МЮ» получил четверку от «Пэлас», ничья ЦСКА и победа «Локо», Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию, Хави еще может уйти и другие новости

1. Крышесносная концовка в Воронеже: «Зенит» вел в счете до 101-й минуты, но пропустил с пенальти и потерял два очка – «Факел» спас Евгений Марков. А ведь незадолго до этого Клаудиньо забил второй, но судьи отменили гол после ВАР. «Зенит» не побеждает четыре матча кряду, но остается лидером РПЛ за три тура до конца и фаворитом в борьбе за чемпионство. Хотя таких печальных результатов при Семаке не было.

2. Если фанаты «Зенита» просто расстроились, то болельщики «МЮ» плачут после разгромного поражения от «Кристал Пэлас» – 0:4! У «Юнайтед» одна победа в игровое время в восьми последних матчах, а поражение стало для команды 13-м в АПЛ – это худший результат в истории «МЮ». Команда тен Хага опустилась на 8-е место. Несмотря на провальный сезон, «Бавария» сохраняет интерес к Эрику, но сам тренер хочет остаться на «Олд Траффорд».

3. ЦСКА в своих худших традициях упустил победу в самой концовке игры с «Рубином» – 2:2. Армейцы недобрали уже 23 очка, ведя в счете. Серия без побед команды Федотова – пять матчей.

Гол Миранчука принес «Локо» победу над «Ростовом», «Урал» в концовке дожал «Балтику» благодаря точному удару Ионова на 95-й.

4. Си Цзиньпин призвал к олимпийскому перемирию во всем мире на время проведения Олимпиады в Париже.

5. Качели с Хави продолжаются: «Барса» все же может уволить его, если закончит сезон на третьем месте.

6. Сборная «России 25» победила Беларусь – 4:0. Романа Ротенберга прием в Омске растрогал до слез: по его словам, атмосфера на игре была «лучше, чем на МЧМ на Кубке мира». По словам тренера, победа важна еще и тем, что скоро инаугурация президента, а наши «друзья» из других стран по-прежнему следят за матчами сборной России.

7. НХЛ. «Флорида» начала серию второго раунда плей-офф с «Бостоном» с домашнего поражения (1:5), Бобровский пропустил 4 шайбы, Тарасенко в 4-й раз подряд остался без бросков в створ.

8. Канадец Бенуа Гру назначен новым главным тренером «Трактора».

9. НБА. 43 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Индиану» в первом матче серии второго раунда. Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио» единогласно был признан лучшим новичком года.

10. «Челси», «Сити», «Арсеналу» и «Ливерпулю» интересен хавбек «Шахтера» Георгий Судаков.

11. «Жирона» должна доказать УЕФА свою организационную независимость от «Ман Сити», чтобы получить право выступать в ЛЧ.

12. Матч «Реал» – «Бавария» в полуфинале ЛЧ обслужит поляк Шимон Марчиняк.

13. Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс завершил карьеру.

14. Кайрен Уилсон обыграл Джека Джонса в финале чемпионата мира по снукеру.

Цитаты дня

Черчесов о возможном возвращении в «Спартак»: «Время уходит, а моложе мы не становимся. Когда, если не сейчас, доказывать свою состоятельность?»

Вяльбе о США: «Там полная задница, люди живут на грани общей катастрофы. Лет 20 еще – и вас уже не будет»

Роман Ротенберг: «До прихода Семака в «Зенит» чемпион РПЛ менялся каждый год. Сергей взял золото, выигрывал еще 4 года подряд и сегодня идет первым. Потрясающий результат!»

Светлана Журова: «Уже сейчас американцы с нормальными ценностями начинают переезжать. Россия может стать оазисом или Ноевым ковчегом, который всех спасет»

Станислав Черчесов: «Никогда не надо извиняться. Мои игроки никогда этого не делали»

Елена Вяльбе: «За Путина готова, если надо, пойти и в партизаны, и в атаку. Я бы уже давно нажала на все кнопки, на которые только возможно»