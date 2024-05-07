Мостовой о Тюкавине в Европе: «Кто ему будет гарантировать место основного нападающего? Там люди в 23 года выигрывают ЛЧ и по 40-50 голов забивают»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Динамо Москва Александр Мостовой Чемпионат.com Константин Тюкавин Футбол

Александр Мостовой высказался о перспективах Константина Тюкавина в Европе.

21-летний форвард «Динамо» забил 14 мячей в 27 играх в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Трудно что-то сказать насчет возможного отъезда Тюкавина в Европу. Нападающий – это тот человек, которого если покупают, ему надо себя показывать и забивать. В Европе очень много нападающих хорошего уровня.

Люди уже в 23 года выигрывают Лиги чемпионов и забивают по 40-50 голов. Я всегда говорил, что надо пытаться уехать в Европу.

Если есть какой-то вариант или шанс, то почему нет? Но кто ему будет гарантировать место основного нападающего?» – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России. 

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29 комментариев
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Пробовать точно стоит
А тех, кому 23 и забивают по 40, всего 2-3 человека
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+28
Говорят что в Европе есть множество комманд которые не выигрывали ЛЧ и там играют нападающие. Но это не точно.
+28
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Люди уже в 23 года выигрывают Лиги чемпионов и забивают по 40-50 голов
"Например, я" добавил Мостовой
+22
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Что он несет, если в нормальную команду попадет будет играть не хуже Довбика, было бы желание:)
+14
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+9
В нынешней форме был бы полезнее Хейлунда, которого за 75 млн купили в МЮ
+8
0
+8
Понятно дело, что не сразу же в Манчестер Сити, но условно в Реал Сосьедаде Захаряна он точно сможет навязать конкуренцию в нападении
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"Люди уже в 23 года выигрывают Лиги чемпионов и забивают по 40-50 голов" - и таких людей ровно один , Холланд.
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Ответ Клименко
Если Тюкавин готов перейти в середняк типа Торино-Удинезе, то пожалуйста
"Удинезе" уже не середняк, к сожалению.
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+3
Можно быть Холландом, а можно быть Жезусом у которого за 7 лет в АПЛ потолок это 15, есть ещё такие, как Соланке, которые только сейчас выстрелили, о чем он говорит вообще
+4
-1
+3
Вот, к примеру, взять самого Царя. И ЛЧ выиграл. Причем к 23 годам. И по 40-50 голов в год не забивал только потому, что играл не на острие атаки. А так бы...
+3
0
+3
Если Тюкавин готов перейти в середняк типа Торино-Удинезе, то пожалуйста
+2
0
+2
Ответ Циник Петербургский
Вот, к примеру, взять самого Царя. И ЛЧ выиграл. Причем к 23 годам. И по 40-50 голов в год не забивал только потому, что играл не на острие атаки. А так бы...
Да лан, царь отлично в Сельте играл, легенда клуба. А она даже в ЛЧ выходила, команда по типу нынешнего Сосьедада. Мостовой преувеличивает конечно, но по сути он прав, нынче игроков из РФ, способных топово заиграть в клубе, претендующем на еврокубки, единицы
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Ответ Клименко
Временно. Там в Италии чуть ли не половина команд за выживание борется
Последние сезоны "Удинезе" этим регулярно занимается. Но не вылетал пока, это да.
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Ответ d.xoxlov
"Удинезе" уже не середняк, к сожалению.
Временно. Там в Италии чуть ли не половина команд за выживание борется
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Тюкавин отличный игрок. Надеюсь, будет жечь в нашем чемпионате как можно дольше.
А в пенсионном возрасте можно и во Францию/Италию поехать доигрывать
+1
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Дрогба в 23 года нифига не выиграл лч) и много отличных напов не брали лч в 23 года и даже полтинник не забивали за сезон. Роналду и Месси это уникумы если вдруг кто не знает

Тюкавину вполне можно себя пробовать в Европе в хорошем темпе, он достоин этого шанса и я уверен, что многие крепкие клубы к нему присматриваются. Не МС, но условные Наполи или Боруссия таких молодых талантов ценит.

Хочется пожелать парню успехов, а не обсирать его как Мостовой, это же просто критика ради критики
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Европа большая.Это в России привыкли думать,что она ограничивается только "Реалами" и "Барселонами".
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Но там хотя бы шанс просто сыграть в ЛЧ будет. Никто же и не будет просить за него по ценнику тех, кто в 23 года может 40 за сезон положить.
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Кто 40+ забил в 23 года из центр форвардов кроме Холланда? Хватит пить
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Л - логика, вышла из чата
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Тюкавин идеальный для Байера Алонсо, ну а потом реал мадрид
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Да, задела со старта в том сезоне хватило, чтобы не сильно беспокоиться весной. Но год назад точно так же летели всем подряд без разбору.
В общем, не надо бы Тюкавину в "Удинезе")
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Ответ awesome.guyz
Сейчас он 1 - это Холланд . Есть еще Винисиус но он не чистый нападающий .
У вини в сезоне 21 гол всего))
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Тюкавин не кочевник, чтобы постоянно куда-то переезжать.
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Саша, прими таблетки… ну ты че???
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Ответ d.xoxlov
Последние сезоны "Удинезе" этим регулярно занимается. Но не вылетал пока, это да.
В том сезоне 12 место
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бубубубу
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