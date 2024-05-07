Мостовой о Тюкавине в Европе: «Кто ему будет гарантировать место основного нападающего? Там люди в 23 года выигрывают ЛЧ и по 40-50 голов забивают»
Александр Мостовой высказался о перспективах Константина Тюкавина в Европе.
21-летний форвард «Динамо» забил 14 мячей в 27 играх в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Трудно что-то сказать насчет возможного отъезда Тюкавина в Европу. Нападающий – это тот человек, которого если покупают, ему надо себя показывать и забивать. В Европе очень много нападающих хорошего уровня.
Люди уже в 23 года выигрывают Лиги чемпионов и забивают по 40-50 голов. Я всегда говорил, что надо пытаться уехать в Европу.
Если есть какой-то вариант или шанс, то почему нет? Но кто ему будет гарантировать место основного нападающего?» – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
А тех, кому 23 и забивают по 40, всего 2-3 человека
"Например, я" добавил Мостовой
А в пенсионном возрасте можно и во Францию/Италию поехать доигрывать
Тюкавину вполне можно себя пробовать в Европе в хорошем темпе, он достоин этого шанса и я уверен, что многие крепкие клубы к нему присматриваются. Не МС, но условные Наполи или Боруссия таких молодых талантов ценит.
Хочется пожелать парню успехов, а не обсирать его как Мостовой, это же просто критика ради критики
В общем, не надо бы Тюкавину в "Удинезе")