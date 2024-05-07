Мостовой о Тюкавине в Европе: «Кто ему будет гарантировать место основного нападающего? Там люди в 23 года выигрывают ЛЧ и по 40-50 голов забивают»

Александр Мостовой высказался о перспективах Константина Тюкавина в Европе.

21-летний форвард « » забил 14 мячей в 27 играх в текущем сезоне Мир .

«Трудно что-то сказать насчет возможного отъезда в Европу. Нападающий – это тот человек, которого если покупают, ему надо себя показывать и забивать. В Европе очень много нападающих хорошего уровня.

Люди уже в 23 года выигрывают и забивают по 40-50 голов. Я всегда говорил, что надо пытаться уехать в Европу.

Если есть какой-то вариант или шанс, то почему нет? Но кто ему будет гарантировать место основного нападающего?» – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.