«Реалу» вручат чемпионский кубок Ла Лиги на базе клуба за закрытыми дверями

«Реал» получит чемпионский кубок за закрытыми дверями.

Мадридский клуб досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков после 34 туров . Ранее стало известно, что «Реал» попросил не проводить церемонию награждения на стадионе «Гранады».

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение вручить мадридцам трофей на базе клуба в воскресенье. Его доставит президент организации .

«Реал» согласился на такое награждение и планирует праздничные мероприятия.

«Реал» отпразднует чемпионский титул в воскресенье утром