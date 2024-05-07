«Реалу» вручат чемпионский кубок Ла Лиги на базе клуба за закрытыми дверями

Теги Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Испании Педро Роча Футбол

«Реал» получит чемпионский кубок за закрытыми дверями.

Мадридский клуб досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков после 34 туров Ла Лиги. Ранее стало известно, что «Реал» попросил не проводить церемонию награждения на стадионе «Гранады». 

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение вручить мадридцам трофей на базе клуба в воскресенье. Его доставит президент организации Педро Роча.

«Реал» согласился на такое награждение и планирует праздничные мероприятия. 

«Реал» отпразднует чемпионский титул в воскресенье утром

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43 комментария
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Непонятно, почему бы не организовать мини-церемонию дома перед/после матча с Алавесом. Им-то, в отличие от Гранады, не грозит вылет - команда гостевая, могли бы просто похлопать минутку вежливости ради, что ли. С них бы всяко не убыло, да и не думаю, что Алавес сам отказался.
Странные решения принимает Лига в этом году, короче. Ну да ладно, не суть, там в кабинетах тот ещё цирк :)
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Да раз такое дело, можно было и бандеролькой кубок выслать)
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+8
Ответ Kuryanin
Комментарий скрыт
Барселоне разве негреда что-то вручать собрался?
+10
-5
+5
Лалига с Тебасом сборище клоунов, и самое интересное, я даже такому расскладу не удивлен. Потом только самые отбитые, будут обсираться и доказывать, что Реал тянут. Посмотрим на реакцию,после победы Жироны в дерби. Интересно что Тебас,будет рассказывать саудитом, когда не приедет Барса на СКИ.
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+4
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Так можно и на рекорд по минусам замахнуться))
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ну фигня все это, кубок вручат до или после матча с Алавесом на стадионе..
хотя абсолютно без разницы, главное, что Реал сильнейший, все остальное вторично)
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Странное решение
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СДЭКом бы до ПВЗ отправили, сходил бы молодой какой-нибудь, забрал бы посылку на обеде)
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теперь будут возмущаться, почему они должны праздновать 🤡🤣🏆☝🏻
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А хотелось бы увидеть на Бернабеу
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Ответ vtsch4svws
Сообщается, что на закрытом мероприятии в честь победы будут присутствовать значимые для мадрида арбитры и Тебас со своим управлением
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Ответ Joe Barbar
абсолютно не правда
ты сам знаешь, что правда) на счет второго в истории могут быть споры между Миланом БАварией и Ливерпулем, но до Реала всем им очень далеко)
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Ответ Я знаю
в этом сезоне реал чемпион, в том была Барселона, посмотрим на новый сезон.
сколько Бог даст жизни, столько сезонов и посмотрим)
но одно знаю точно, что Реал исторически был есть и будет лучшим в истории)
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Ответ Hesen Nuriyev
ну фигня все это, кубок вручат до или после матча с Алавесом на стадионе.. хотя абсолютно без разницы, главное, что Реал сильнейший, все остальное вторично)
в этом сезоне реал чемпион, в том была Барселона, посмотрим на новый сезон.
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Ответ xDe xDe
Непонятно, почему бы не организовать мини-церемонию дома перед/после матча с Алавесом. Им-то, в отличие от Гранады, не грозит вылет - команда гостевая, могли бы просто похлопать минутку вежливости ради, что ли. С них бы всяко не убыло, да и не думаю, что Алавес сам отказался. Странные решения принимает Лига в этом году, короче. Ну да ладно, не суть, там в кабинетах тот ещё цирк :)
Лига принимает любое решение, не важно глупое оно или нет - главное чтобы не в пользу Мадрида.
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Ответ Аврал
Потому что ехать на парад без кубка-не серьезно.
Логично. Но и график можно было бы скомпоновать нормально, например. В общем, непоньятносте, но Мадриду так и так сейчас не об этом думать, там ответная игра ЛЧ на носу)
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Ответ xDe xDe
Непонятно, почему бы не организовать мини-церемонию дома перед/после матча с Алавесом. Им-то, в отличие от Гранады, не грозит вылет - команда гостевая, могли бы просто похлопать минутку вежливости ради, что ли. С них бы всяко не убыло, да и не думаю, что Алавес сам отказался. Странные решения принимает Лига в этом году, короче. Ну да ладно, не суть, там в кабинетах тот ещё цирк :)
Потому что ехать на парад без кубка-не серьезно.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А хотелось бы увидеть на Бернабеу
Как ты свой ник поменял?)
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Ответ Антон Орехов
Комментарий удален модератором
плак плак риал тв весь сезон
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Весь судейский корпус Лиги приглашён почётными гостями...
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Ответ Влад Аронофски
при этом забавно, что Перес воюет с Тебасом, а Лапорта поддерживает все его решение. Ну и в скандале с негредой и судьями замечена барса, а не Реал
Ты наверное из другого мира, раз пишешь такие сказки ничего не имеющие общего с реальностью
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Ответ vtsch4svws
Сообщается, что на закрытом мероприятии в честь победы будут присутствовать значимые для мадрида арбитры и Тебас со своим управлением
Комментарий удален модератором
Ответ serginn
Думаю считаются, просто плюсы все равно их перекрывают. Но в целом да, знак эмоции не важен, важна она сама)
Просто я например не захожу и специально минусы никому не ставлю:) Это как дизлайке на ютубе, ставят только хейтеры, которые не добились успеха в личной жизни и пытаются хоть так выразить свою несостоятельность:)) То что люди прибегают и минусуют коммент наоборот говорит о том, что мне надо дальше писать правду о реале и мочить эту ботоферму, пусть сидят с красными лицами и дальше плачут:))
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Какой клуб? Какое вручение?
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И дырявую ложку.
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офигеть Педро Роша поднялся, его легендарный гол в ворота Реала, ой, то есть, Урала, я не забуду никогда
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Не получилось помешать выиграть Ла Лигу - нагадим с празднованием титула. Все что нужно знать о нынешней Ла Лиге и клоуне Тебасе).
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