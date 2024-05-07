«Реалу» вручат чемпионский кубок Ла Лиги на базе клуба за закрытыми дверями
«Реал» получит чемпионский кубок за закрытыми дверями.
Мадридский клуб досрочно гарантировал себе чемпионство, набрав 87 очков после 34 туров Ла Лиги. Ранее стало известно, что «Реал» попросил не проводить церемонию награждения на стадионе «Гранады».
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение вручить мадридцам трофей на базе клуба в воскресенье. Его доставит президент организации Педро Роча.
«Реал» согласился на такое награждение и планирует праздничные мероприятия.
Странные решения принимает Лига в этом году, короче. Ну да ладно, не суть, там в кабинетах тот ещё цирк :)
хотя абсолютно без разницы, главное, что Реал сильнейший, все остальное вторично)
но одно знаю точно, что Реал исторически был есть и будет лучшим в истории)