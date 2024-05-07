ЦСКА пропустил 25 голов во вторых таймах в этом сезоне РПЛ – больше всех. В XXI веке хуже было лишь однажды

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Футбол

ЦСКА чаще всех в этом сезоне РПЛ пропускает во вторых таймах.

Вчера команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Рубином», пропустив от Мирлинда Даку на 93-й минуте.

Это 25-й пропущенный армейцами гол во вторых таймах в текущем розыгрыше чемпионата. В XXI веке ЦСКА лишь однажды пропустил больше мячей во вторых таймах – в удлиненном сезоне-2011/12 (30 голов в 44 матчах). 

Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков в 27 играх.

8 комментариев
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если они так и повторяют одну и ту же ошибку, значит проблема в тренере: знает, что в конце будут жаться к воротам и пропустят и из раза в раз ничего не делает с этим. да просто забрать мяч и тупо катать и тянуть время нельзя чтоли?
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Что уже мелочиться про вторые таймы и пропущенные мячи в них …
Этот сезон может стать самым худшим в этом веке , если останемся восьмыми , такое было лишь в 2000 году … Может дотянем до антирекорда трехлетней давности и станем шестыми …
Стоит ответить на вопросы : Кто виноват и что делать ?!!!
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Ответ Severfan
если они так и повторяют одну и ту же ошибку, значит проблема в тренере: знает, что в конце будут жаться к воротам и пропустят и из раза в раз ничего не делает с этим. да просто забрать мяч и тупо катать и тянуть время нельзя чтоли?
А соперники прям взяли и стали смотреть как ЦСКА "мяч тупо катает и тянет время", ничего не делая )

Да и если бы Дивеев не захотел вчера пораньше уехать со стадиона, покатившись в подкате на замах Даку, о таком бы не говорили.
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так ещё 3 матча, рекорд падёт)
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Что ЦСКА лидер по забитым упоминать не так удобно, понятное дело.
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Ответ IlyaGrain
Нам нужен новый тренер! Ивич был бы идеальным вариантом 🔥
Денег на усиление состава нет, откуда они найдут 2 млн евро на Ивича и его тренерский штаб?
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Ответ sebastian1410
Денег на усиление состава нет, откуда они найдут 2 млн евро на Ивича и его тренерский штаб?
да всё есть, просто не привыкли тратить больше, чем нужно. видимо руководство устраивает текущее положение дел.
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