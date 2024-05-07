ЦСКА пропустил 25 голов во вторых таймах в этом сезоне РПЛ – больше всех. В XXI веке хуже было лишь однажды
ЦСКА чаще всех в этом сезоне РПЛ пропускает во вторых таймах.
Вчера команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Рубином», пропустив от Мирлинда Даку на 93-й минуте.
Это 25-й пропущенный армейцами гол во вторых таймах в текущем розыгрыше чемпионата. В XXI веке ЦСКА лишь однажды пропустил больше мячей во вторых таймах – в удлиненном сезоне-2011/12 (30 голов в 44 матчах).
Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков в 27 играх.
Этот сезон может стать самым худшим в этом веке , если останемся восьмыми , такое было лишь в 2000 году … Может дотянем до антирекорда трехлетней давности и станем шестыми …
Стоит ответить на вопросы : Кто виноват и что делать ?!!!
Да и если бы Дивеев не захотел вчера пораньше уехать со стадиона, покатившись в подкате на замах Даку, о таком бы не говорили.