ЦСКА пропустил 25 голов во вторых таймах в этом сезоне РПЛ – больше всех. В XXI веке хуже было лишь однажды

ЦСКА чаще всех в этом сезоне РПЛ пропускает во вторых таймах.

Вчера команда Владимира Федотова сыграла вничью с «Рубином», пропустив от Мирлинда Даку на 93-й минуте.

Это 25-й пропущенный армейцами гол во вторых таймах в текущем розыгрыше чемпионата. В XXI веке лишь однажды пропустил больше мячей во вторых таймах – в удлиненном сезоне-2011/12 (30 голов в 44 матчах).

Московский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице Мир , набрав 39 очков в 27 играх.