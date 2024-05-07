Эриксен о 0:4 от «Пэлас»: «У «МЮ» был выходной, нас не было на поле. Берем вину на себя, каждый мог бы сыграть лучше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Кристиан Эриксен Футбол

Кристиан Эриксен высказался о поражении «МЮ» от «Кристал Пэлас» (0:4).

Команда под руководством Эрика тен Хага была разгромлена в 36-м туре АПЛ.

«Большое разочарование. У команды был выходной, на поле нас не было. 

Что есть, то есть. Мы не можем изменить ситуацию с травмами. Нужно выходить на матчи и делать все возможное. Не имеет значения, с кем мы играем. Сегодня каждый мог бы сыграть лучше. 

Я не знаю, какой тут можно сделать вывод. Мы старались сделать все возможное, но этого было недостаточно. Мы, игроки, берем вину на себя», – сказал датский полузащитник «Манчестер Юнайтед». 

0:4 от «Пэлас» – восьмой разгром Тен Хага в «МЮ». И как же плох Каземиро

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все нормально, Кристал Пэлас выше классом.
0
0
0
Вы сыграли на своём уровне, к сожалению он сейчас именно такой.
0
0
0
Ну как можно так отвратительно играть?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий