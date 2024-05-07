Эриксен о 0:4 от «Пэлас»: «У «МЮ» был выходной, нас не было на поле. Берем вину на себя, каждый мог бы сыграть лучше»

Кристиан Эриксен высказался о поражении «МЮ» от «Кристал Пэлас» (0:4).

Команда под руководством Эрика тен Хага была разгромлена в 36-м туре АПЛ.

«Большое разочарование. У команды был выходной, на поле нас не было.

Что есть, то есть. Мы не можем изменить ситуацию с травмами. Нужно выходить на матчи и делать все возможное. Не имеет значения, с кем мы играем. Сегодня каждый мог бы сыграть лучше.

Я не знаю, какой тут можно сделать вывод. Мы старались сделать все возможное, но этого было недостаточно. Мы, игроки, берем вину на себя», – сказал датский полузащитник «Манчестер Юнайтед».

0:4 от «Пэлас» – восьмой разгром Тен Хага в «МЮ». И как же плох Каземиро